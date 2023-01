Les Jeux de la jeunesse de Khelo India débuteront dans le Madhya Pradesh

La cinquième édition des Jeux de la jeunesse de Khelo India (KIYG) sera inaugurée par le ministre en chef du Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan en présence du ministre de l’Union des Sports et de la Jeunesse Anurag Singh Thakur au stade Tatya Tope Nagar ici lundi soir.

Le KYIG 2022 se tiendra sur 23 sites dans huit villes de l’État où près de 6 000 athlètes participeront à 27 sports différents, a déclaré un responsable.

Pour la première fois, des sports comme le kayak, le canoë, le slalom en canoë et l’escrime feront partie des Jeux de la jeunesse de Khelo India.

“Tous les préparatifs pour l’organisation des Jeux de la jeunesse de Khelo India sont terminés. Les jeux débuteront à partir de lundi de manière étincelante sur le thème “Hindustan Ka Dil Dhadka Do” pendant 13 jours”, a déclaré Chouhan aux journalistes dimanche.

Des artistes renommés tels que Shaan, Neeti Mohan, Sivamani et Abhilipsa Panda se produiront lors de la grande cérémonie d’ouverture, a déclaré un responsable.

Le ministre d’État de l’Union pour la jeunesse et les sports, Nisith Pramanik, et le ministre de la protection de la jeunesse et des sports du Madhya Pradesh, Yashodhara Raje Scindia, seront également présents à l’occasion, a déclaré le responsable.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports avait lancé une application mobile spéciale pour les Jeux de la jeunesse de Khelo India 2022 afin de garantir que les athlètes participants, les entraîneurs, le personnel de soutien, les parents d’athlètes et les officiels de tous les États participant aux Jeux aient accès à toutes les informations sur le Jeux, sur un clic d’un bouton. C’est la première fois qu’une application dédiée est lancée pour les Jeux de la jeunesse de Khelo India.

L’application dispose d’une connexion dédiée à l’athlète et prend en charge l’athlète dès son inscription aux jeux, tout au long du déroulement des jeux. L’application donne à l’athlète la possibilité de vérifier si ses documents vérifiés ont été téléchargés avant le début des Jeux. Cela assurera une plus grande transparence pour les athlètes dans le processus d’inscription.

Lorsqu’il ou elle s’inscrit aux Jeux et arrive sur les sites des Jeux au Madhya Pradesh, l’athlète peut vérifier l’état de la délivrance de ses kits sportifs, l’hôtel dans lequel l’athlète doit séjourner, le plan de transport des athlètes vers et depuis le site, ainsi que des numéros de contact importants auxquels les athlètes peuvent se connecter en cas d’urgence. De plus, pour s’assurer que les athlètes ont des réponses immédiates aux questions qu’ils soulèvent pendant les Jeux, un chatbot Whatsapp a également été créé.

Pour les fans de sport, l’application donne accès aux horaires des matchs, au décompte des médailles, à l’adresse des sites des Jeux et à la galerie de photos.

Les jeux se dérouleront dans huit villes MP – Bhopal, Indore, Ujjain, Gwalior, Jabalpur Mandla, Balaghat et Khargone (Maheshwar) – tandis qu’un événement cycliste se tiendra à Delhi, a-t-elle déclaré.

Au total, 303 officiels internationaux et 1 089 officiels nationaux participeront aux jeux et près de 2 000 volontaires seront déployés sur différents sites sportifs, a déclaré le responsable.

(Avec les contributions des agences)

