Les Jeux de la Coupe d’Asie pourraient être déplacés hors de Colombo en raison de fortes pluies : rapport

Le Conseil asiatique de cricket (ACC) réfléchit à un changement de lieu pour les matches du Super Four de la Coupe d’Asie à la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur Colombo. Cinq matches du Super Four et la finale sont programmés à Colombo à partir du 9 septembre, mais la météo ne montre pratiquement aucun signe de relâchement. Dans ce contexte, l’ACC est actuellement engagé dans une discussion avec le Sri Lanka Cricket (SLC) et l’hôte du tournoi, le Pakistan Cricket Board (PCB), au sujet d’un éventuel changement de lieu.

Le PTI a été informé que trois sites sont à l’étude : Pallekele, Dambulla et Hambantota.

Les six équipes participantes ont également été informées d’un éventuel changement de lieu.

Pallekele accueille actuellement les matches de championnat de la Coupe d’Asie, mais la possibilité de pluie dans cette ville perchée est également plus élevée.

Dambulla se trouve à environ 70 kilomètres de Pallekele et les risques de pluie sont bien moindres dans l’ancienne ville.

Cependant, un responsable du SLC a déclaré que le stade international de cricket Rangiri à Dambulla n’était peut-être pas prêt à accueillir autant de matches dans un court délai.

Le temps à Hambantota devrait être le plus brillant du Sri Lanka en ce moment, et l’ACC évalue attentivement l’état de préparation du stade international de cricket Mahinda Rajapaksa à accueillir les matchs de la Coupe d’Asie.

L’ACC a encore quelques jours pour prendre une décision finale, étant donné que l’étape de Colombo ne démarre que le 9 septembre, mais le conseil d’administration sri-lankais n’a pas voulu laisser l’événement à la merci des éléments.

Il convient de rappeler que le Sri Lanka a été sélectionné comme co-organisateur de la Coupe d’Asie après le modèle hybride proposé par Najam Sethi, alors chef du PCB.

« Le tournoi se déroulera selon un modèle hybride avec quatre matches se déroulant au Pakistan et les neuf matches restants au Sri Lanka », avait déclaré l’ACC en juin.