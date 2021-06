Les jeux de guerre entre les États-Unis et l’Australie se poursuivront, mais seront deux fois moins importants en raison des problèmes de Covid-19

S’exprimant mardi, le vice-chef des forces de défense australiennes, le vice-amiral David Johnston, a confirmé que les jeux de guerre « Talisman Sabre » en juillet seraient limités pour assurer un environnement sécurisé.

L’exercice militaire américano-australien sera réduit à la moitié de sa taille habituelle, avec environ 17 000 soldats y participant, dont 2 000 forces étrangères. Toute personne entrant en Australie pour participer aux jeux de guerre sera d’abord contrainte de subir une quarantaine obligatoire de 14 jours avant d’être autorisée à entrer dans le pays.

Les remarques de Johnson ont été faites lors d’une audience au Sénat, où il a rassuré les politiciens que « tous ceux qui entreront sur le territoire australien auront dû subir des pratiques de quarantaine. »

Depuis le début de la pandémie, pour réduire le risque intérieur de virus, l’Australie a maintenu des restrictions strictes aux frontières, limitant qui peut voyager et obligeant les individus à mettre en quarantaine et à produire des tests Covid-19 négatifs avant d’être autorisés à entrer dans le pays.

Bien que l’exercice militaire soit principalement un symbole de l’alliance américano-australienne, il implique des troupes d’autres pays, y compris les autres membres de Five Eyes, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, ainsi que le Japon et la Corée du Sud.

Les jeux de guerre se dérouleront dans un contexte de tensions accrues entre la Chine et d’autres pays de la région indo-pacifique. La situation est devenue tendue ces derniers mois, alors que l’Occident a accusé Pékin d’intensifier ses activités militaires dans les eaux de la région, alors qu’il affirme simplement protéger sa souveraineté, ses droits souverains et sa juridiction sur le territoire.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !