Les jeux de gestion de football et de football arrivent sur Apple Arcade

Apple Arcade a ajouté vendredi deux jeux de gestion sportive de style rétro à sa liste : Retro Bowl Plus, un jeu de football ; et Retro Goal Plus, un jeu de football. Si vous êtes abonné à Arcade aux pommes (5 $, 5 £ ou 8 AU $ par mois), vous pouvez jouer à ces jeux sans frais supplémentaires et sans publicité ni achats intégrés.

Les deux jeux ont été développés par New Star Games, qui a apporté d’autres jeux de sport, comme New Star Baseball, sur les appareils mobiles.

Pomme

Ne vous attendez pas à ce que ces jeux ressemblent à tous les jeux Madden ou FIFA. Dans chaque match, vous n’êtes pas un joueur de votre équipe sportive respective, vous êtes l’entraîneur.

En tant qu’entraîneur, vous jonglez avec de nombreuses responsabilités, à part quel jeu diriger et qui signer et échanger. Vous devez également gérer vos joueurs pour vous assurer qu’ils ne sont pas blessés ou que leur moral n’est pas trop bas, gérer les événements de presse après les matchs et prendre des décisions sur la façon d’allouer le budget de votre équipe – devriez-vous investir dans des améliorations du stade pour les fans ou des installations d’entraînement pour vos joueurs ?

Pomme

Une fois que vous arrivez à un match ou à un match, vous contrôlez tout le jeu offensif tandis que le jeu défensif est relégué à l’ordinateur. Et bien que les contrôles prennent une minute pour s’y habituer, ils ne sont pas si difficiles que vous ne pouvez pas gagner votre premier match – même si vous jouez avec des équipes avec des classements moins que stellaires comme les Cleveland Browns ou Leeds United.

Vous pouvez accéder à ces jeux, et à bien d’autres, dans Apple Arcade pour 5 $ par mois ou 60 $ par an. Vous pouvez également essayer Apple Arcade gratuitement pendant un mois lors de votre première inscription, ou vous pouvez obtenir un essai gratuit de trois mois lorsque vous achetez un nouvel appareil Apple. Pour accéder à Apple Arcade, ouvrez l’App Store sur votre appareil iOS et appuyez sur le joystick dans la barre de menus.