Les jeux de bâtons de mesure mettent en évidence l’ardoise chargée – Shaw Local

À un moment ou à un autre de la saison, un match de chapiteau sera souvent appelé un jeu de bâton de mesure.

Celles-ci surviennent généralement après un peu d’accumulation et après quelques matchs passés sous la ceinture de chaque équipe. Mais le paysage actuel du football signifie que ces matchs arrivent beaucoup plus rapidement sur le calendrier que les années précédentes.

[ Friday Night Drive’s Power Rankings: 2022 preseason ]

La planification des programmes énergétiques est devenue un processus très difficile. La plupart des adversaires potentiels, parfaitement conscients du fait qu’ils devront obtenir un certain nombre de victoires pour se qualifier pour les séries éliminatoires, pourraient blanchir à l’idée d’affronter un programme de haut niveau.

Cela crée le besoin de programmes de pouvoir pour rechercher des adversaires puissants. Cet adversaire peut provenir de l’État ou il peut nécessiter une équipe accueillant un bastion d’un autre État ou prenant la route d’un État voisin.

Le résultat final est une semaine 1 absolument chargée. La clarté qu’une telle semaine peut apporter pourrait donner le ton à toute la saison.

Regardons quelques-uns des matchs intéressants de la semaine 1.

Sainte Rita à Mont Carmel19h30 vendredi: Comme si le CCL / ESCC n’était pas assez dur, ces deux programmes ont été essentiellement obligés de programmer un autre match rigoureux dans des horaires déjà chargés. Des problèmes pour trouver des adversaires volontaires ont conduit à remettre cette série riche en histoire au calendrier. Il repousse les limites de ce qui peut vraiment être considéré comme un jeu hors conférence.

Cincinnati St. Xavier à Loyoladimanche midi : Vous ne pouvez pas vous rendre à celui-ci ? Vous pouvez le voir sur ESPN. C’est un visage réservé à l’élite des programmes d’élite. Certains sourcils ont été levés lorsque St. Xavier a abandonné son match d’ouverture de la saison le week-end dernier. Mais cette perte est survenue aux mains de Lakota West, qui n’est pas vraiment en reste. Lakota West est actuellement l’une des cinq meilleures équipes consensuelles de l’Ohio, quelle que soit sa classe.

Glenbard Ouest à Mariste13h samedi : Aucune de ces équipes n’a l’habitude de reculer devant un défi de début de saison, il n’est donc pas surprenant de les voir se verrouiller les cornes ici. Ces deux équipes devraient être excellentes et les deux chercheront à commencer leur saison du bon pied en grande partie en raison des nombreux obstacles qui les attendent sur leurs deux calendriers.

Est de Saint-Louis à St. Frances Academy, 20 h samedi : East St. Louis a tendance à rechercher les meilleurs programmes qu’il peut trouver partout aux États-Unis et cette philosophie semble certainement se prolonger jusqu’à la saison 2022 avec ce match de lancement dans le Maryland. St. Frances est actuellement l’équipe n ° 3 au niveau national par MaxPreps et a été présentée dans une docu-série HBO 2020 intitulée “Le coût de la victoire”. St. Frances joue un calendrier national et affrontera des équipes du Texas, de la Floride et d’Hawaï avant de clôturer sa saison régulière avec un match contre IMG Academy.

Rochester à Springfield Sacred Heart-Griffin, 19h30 vendredi: Cela pourrait très bien être le dernier “Leonard Bowl” car le père Ken, entraîneur-chef de Sacred Heart-Griffin, et son fils Derek, entraîneur de Rochester, se sont battus pour la suprématie du centre de l’Illinois pendant plusieurs années. Ken Leonard prendra sa retraite à la fin de cette saison et le fera en tant qu’entraîneur le plus victorieux de l’État. Les deux programmes se sont partagé une paire d’affrontements la saison dernière, la victoire de Sacred Heart-Griffin sur Rochester en demi-finale de classe 4A lui assurant une place dans le match pour le titre, où il est finalement tombé sur Joliet Catholic.

Autres jeux à noter : Batavia à Chicago Phillips ; Barrington à Warren; Glenbard Nord à Kenwood ; Hillcrest à Brother Rice; Homewood-Flossmoor à Naperville Nord; Minooka à Bolingbrook; Lincoln-Way East à Crète-Monee ; Kankakee à Nazareth; Montini à IC Catholique; Vallée de Neuqua à Oswego; Wheaton St. Francis à Lake Forest.