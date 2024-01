Les jeux Braves ne seront pas sur Amazon Prime Video, mais les jeux Hawks pourraient l’être

Explorer Plus de couverture AJC des Braves Plus de couverture AJC des Braves

Selon une personne connaissant l’accord, Bally Sports n’a pas de droits de vente directe aux consommateurs pour les Braves, ce qui signifie que les Braves et la MLB devraient accorder ces droits à Bally Sports pour que le réseau puisse diffuser les matchs des Braves sur Vidéo principale. En théorie, cela pourrait arriver à tout moment, mais rien n’indique que cela se produira. (Pour la même raison, les jeux Braves n’étaient pas disponibles sur Bally Sports Plus, l’option de streaming de la société qui a fait ses débuts l’année dernière. Bally Sports a obtenu les droits de vente directe au consommateur pour seulement une poignée d’équipes de la MLB.)

En 2024, les fans des Braves devront regarder les Braves via les fournisseurs de câble et de satellite habituels. Il n’y a aucun changement dans les émissions des Braves et dans l’endroit où elles seront diffusées. Bally Sports détient les droits d’équipe des Braves, ce qui signifie que les Braves et la MLB ne peuvent pas diffuser les matchs ailleurs.

Mais les Hawks finiront par être sur Prime Video. Le communiqué ne mentionne pas de date de lancement cible, mais Diamond a déclaré que des détails supplémentaires sur les prix et la disponibilité seraient annoncés ultérieurement. (Les Hawks, contrairement aux Braves, sont inclus dans le forfait Bally Sports Plus.)

Bally Sports est disponible dans toute la Géorgie, l’Alabama, le Mississippi, la Caroline du Sud, le Tennessee ainsi que le centre et l’ouest de la Caroline du Nord. Les fournisseurs sont AT&T U-verse, Cox, DirecTV, DirecTV Stream, FuboTV, Spectrum et Xfinity.

L’année dernière, Diamond a déposé son bilan, ce qui a semblé mettre Bally Sports en péril. Certaines équipes de la MLB ont été confrontées à une incertitude financière en raison de la situation fluide. L’année dernière, la MLB a repris la production et la distribution des émissions des Padres et des Diamondbacks en raison des difficultés financières de Diamond.

Mais les Braves n’ont jamais menacé que cela se produise. Bally Sports South et Southeast ont toujours prévu de diffuser les matchs des Braves comme d’habitude en 2024, avec le play-by-play Man Brandon Gaudin aux côtés du nouvel analyste principal CJ ​​Nitkowski. La dernière année du contrat télévisé des Braves est 2027.

Dans son communiqué, Diamond a déclaré que la nouvelle de mercredi “fournit un cadre pour un plan de réorganisation qui permettrait à Diamond de sortir de la faillite en tant qu’entreprise en activité et de poursuivre ses opérations”.

Au bas de son communiqué, Diamond a déclaré que l’accord de restructuration et l’investissement d’Amazon sont “soumis à l’approbation du tribunal américain des faillites du district sud du Texas”.