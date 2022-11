Les jeux auxquels les gens jouent : l’affaire (parfois) sérieuse des jeux de guerre

En tant qu’historien principal au Musée canadien de la guerre à Ottawa, Andrew Burtch a pris l’habitude d’errer dans les galeries pendant la journée pour voir quelles expositions piquent l’intérêt des visiteurs.

Au milieu des recoins faiblement éclairés des expositions sur la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, il a remarqué un phénomène étrange : des groupes d’écoliers débattant, avec des détails surprenants, des mérites d’armes individuelles.

“Donc, après avoir vu cette habitude se produire plusieurs fois, j’ai finalement dit:” Hé, ouais, connaissez-vous ces armes? Pourquoi en parlez-vous? “”, A déclaré Burtch. “Et ils ont dit:” Oh, eh bien, nous jouons avec ces armes dans les jeux auxquels nous jouons, vous savez, les jeux de tir à la première personne. Call of Duty. “”

C’était surprenant pour Burtch, un joueur lui-même.

“Cela m’a amené à penser que les gens abordent l’histoire de différentes manières”, a-t-il déclaré.

Certains s’engagent dans les guerres passées par le biais de leur expérience personnelle, a-t-il dit – en rencontrant un ancien combattant ou en parlant à un membre de la famille qui a servi.

Andrew Burtch, historien principal au Musée canadien de la guerre : « Les jeux sont, en fin de compte, un divertissement. (Nouvelles de Radio-Canada)

“Mais beaucoup de gens n’ont aucune de ces relations personnelles, et l’abordent plutôt par le biais des médias, et en particulier, de plus en plus de façons, par le biais des jeux”, a-t-il ajouté.

C’est une idée intrigante — assez intrigante pour convaincre le musée d’Ottawa de se lancer dans un projet de recherche majeur en vue de mettre en place une exposition complète pour les visiteurs au printemps prochain.

L’effet des jeux de guerre sur la société – et l’histoire – devient un domaine d’étude majeur au Canada, aux États-Unis et ailleurs.

Burtch a déclaré qu’il abordait le sujet avec prudence et en sachant parfaitement que les jeux, comme les films, ont le potentiel de fausser ou de déformer les vues des événements passés.

“La guerre n’est pas forcément amusante”

“Les jeux sont, en fin de compte, un divertissement”, a-t-il déclaré.

“Ils présentent une histoire. Ils présentent une activité qui se veut amusante, et la guerre n’est pas nécessairement amusante. C’est un défi, c’est difficile. Cela a un coût humain terrible et cela n’est pas nécessairement communiqué efficacement à travers ces jeux.”

Cette préoccupation peut être quelque peu abstraite. Dans les forums de discussion en ligne et en personne, les jeunes joueurs disent comprendre que lorsqu’ils allument la console, ils ne feuillettent pas un livre d’histoire.

Catherine Robson, 16 ans, est une étudiante du secondaire d’Ottawa et une joueuse passionnée. Elle a dit qu’elle utilise des jeux comme Call of Duty : le jour J et Appel du devoir : WW2 comme rampes de lancement pour sa propre curiosité.

Catherine Robson, 16 ans, étudiante au secondaire à Ottawa et joueuse passionnée : « Je recherche pourquoi certaines choses se sont passées comme elles se sont passées. » (Marc Robichaud/CBC News)

“Je me suis dit : ‘Hé, c’est vraiment cool.’ Et donc j’ai toujours été une grande passionnée d’histoire”, a-t-elle déclaré dans une récente interview. “C’est très intéressant parce que je vois des choses là-dedans, et j’y regarde plus. J’ai fait plus de recherches sur les batailles. Je recherche pourquoi certaines choses se sont produites comme elles l’ont fait.”

Maintenant en 11e année, Robson, dont la famille est passionnée d’histoire, a déclaré que les connaissances qu’elle tire de ses recherches sur le jeu lui ont donné un avantage dans son cours d’histoire actuel, qui étudie les conflits du 20e siècle, de la révolution russe à la Seconde Guerre mondiale. Guerre mondiale.

Elle a dit qu’elle et ses amis reconnaissaient la différence entre la vraie guerre et la version numérique.

“C’est un jeu vidéo. J’ai donc l’impression qu’ils ont pris quelques libertés avec ça, mais je suis sûr qu’ils ont noté les idées principales”, a déclaré Robson. “Je suis sûr que ce n’est pas fidèle à ce que c’était réellement pendant la guerre. Mais vous avez une meilleure idée des gens qui se battent.”

Et la nature immersive de certains scénarios et personnages du jeu donne aux jeunes une appréciation plus intime et plus personnelle de la perte et du sacrifice au cœur du jour du Souvenir.

“Ce sont de vraies personnes. Ces personnes sont presque comme vous et moi”, a déclaré Robson.

“Ils ont des vies, ils ont des êtres chers, ils ont des familles, et vous devez voir que ce n’est pas seulement un jeu de tir amusant, vous devez vous rappeler qu’ils représentent presque des personnes qui sont parties et ont sacrifié leur vie pour le monde que nous savoir aujourd’hui.”

Matthew Caffrey, coordinateur civil des jeux de guerre pour l’US Air Force, étudie les jeux de guerre depuis des décennies. (Nouvelles de Radio-Canada)

Matthew Caffrey, coordinateur civil des jeux de guerre pour l’US Air Force, est plongé dans l’étude et l’analyse des jeux de guerre depuis des décennies.

La pratique du jeu – à la fois militaire et civil – est désormais pleinement comprise et appréciée, a-t-il déclaré.

Wargaming, a-t-il dit, est littéralement aussi vieux que la civilisation. Des fouilles archéologiques au Moyen-Orient ont mis au jour les premiers jeux utilisés pour instruire les enfants.

“Les premiers jouets, ils ont été utilisés par les chasseurs et les cueilleurs pour apprendre à leurs enfants à être des chasseurs-cueilleurs plus efficaces”, a déclaré Caffrey dans une récente interview avec CBC News de Dayton, Ohio.

“Mais lorsque les villes se sont développées, les dirigeants n’avaient pas besoin d’apprendre à leurs enfants à chasser et à cueillir. Ils avaient besoin d’apprendre à leurs enfants à surpasser le fils de l’autre roi ou empereur, ou pharaon. Ils ont donc conçu premiers jeux de guerre abstraits.”

Une peinture murale de la tombe de la reine Néfertari, vieille de 3 300 ans, la montre jouant Senet contre un adversaire invisible. (Le projet York)

Pendant des siècles, ces jeux étaient du ressort de l’élite dirigeante – jusqu’à ce qu’ils soient modifiés et utilisés plus largement parmi les gens ordinaires dans les civilisations ultérieures.

“Dans les démocraties grecques, les gens jouaient à des jeux de guerre, ce qui, je pense, en dit long”, a déclaré Caffrey, qui a noté que les Grecs pensaient que les jeux étaient faits pour de meilleurs citoyens.

L’un des premiers jeux de guerre était les échecs. Il peut retracer ses origines au 6ème siècle en Inde, où il s’appelait initialement Chatarung.

En répétition pour la prochaine grande guerre

Le baron prussien George von Reisswitz a perfectionné les jeux de société modernes à la fin du XVIIIe siècle pour instruire les monarques européens qui ne savaient rien des guerres. C’était une réponse à la croissance de la guerre sur le continent après la Révolution française.

Dans les années 1920 et 1930, les Allemands – interdits de maintenir une grande armée après la Première Guerre mondiale – ont secrètement transformé le jeu de guerre en grand art dans leur collège militaire. Finalement appelé Kriegsakademie, il a aidé à créer un cadre de généraux qui a failli gagner la Seconde Guerre mondiale.

Les Américains attribuent à leurs jeux de guerre navale d’avant 1941 le mérite de les avoir aidés à gagner la guerre du Pacifique contre le Japon.

Dans les années 1960 et 1970, les jeux sont devenus plus accessibles dans le monde civil. L’industrie commerciale a explosé avec les jeux de société de la Seconde Guerre mondiale.

L’arrivée des ordinateurs nous a donné des jeux comme Civilization, que Caffrey classe comme un jeu de guerre.

“Cela aide à la pensée critique. Et cela aide à anticiper, vous savez, que si vous voyez des problèmes à l’avance”, a-t-il déclaré.

“Une façon que j’aime résumer très rapidement est que les jeux de guerre aident à développer des stratèges et des stratégies. Ainsi, les jeux de guerre peuvent aider un individu à penser de manière plus stratégique et à être plus efficace dans l’élaboration de stratégies.”

Il offre cependant une qualification importante : le jeu, qu’il soit professionnel ou personnel, militaire ou commercial, doit être pratiqué avec modération.

“Vous devez faire de l’exercice, vous devez également lire des livres, vous devez également faire beaucoup d’autres choses”, a déclaré Caffrey.

“Mais si vous, s’ils jouent à la bonne quantité de jeux et aux bons types de jeux, je pense que vous pourriez vraiment donner aux enfants un avantage concurrentiel pour le reste de leur vie.”