Les Jeux asiatiques se terminent avec la Chine, hôte de l’événement sportif, en tête du nombre de médailles

Les Jeux asiatiques se sont terminés avec la Chine, hôte de l’événement de Hangzhou, qui a dominé la compétition.

La Chine, le Japon et la Corée du Sud ont terminé parmi les grands vainqueurs de cet événement sportif, qui représentait plus de 40 nations.

Les jeux, qui proposent tous les sports olympiques traditionnels, ont réuni plus de concurrents que le nombre de participants attendus l’année prochaine pour les Jeux olympiques d’été de Paris.

Les Jeux asiatiques se sont terminés dimanche avec la Chine dominant le décompte des médailles, suivie du Japon et de la Corée du Sud. La Chine a toujours été forte dans cette épreuve et elle l’a encore été, profitant de sa présence dans la ville orientale de Hangzhou.

Les Jeux asiatiques comptent plus de concurrents que les Jeux olympiques d’été de l’année prochaine à Paris. Environ 12 500 personnes y ont participé, contre environ 10 500 attendues en France.

Les jeux proposaient tous les sports olympiques traditionnels, ainsi qu’un aperçu d’un sport présenté en avant-première l’année prochaine à Paris : le break, ou breakdance. Et un autre, le cricket, qui sera inclus soit aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, soit en 2032 à Brisbane.

L’AMÉRICAINE SIMONE BILES DEVIENT LA GYMNASTE LA PLUS DÉCORÉE DE TOUS LES TEMPS : « C’ÉTAIT ÉMOTIONNEL »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il proposait également des compétitions inédites dans un événement multisports : courses de bateaux-dragons, kabaddi, sepaktakraw (foot-volley), basket-ball 3×3 et patinage à roulettes.

La Chine aurait dépensé environ 30 milliards de dollars pour préparer Hangzhou comme une grande scène pour montrer sa puissance économique à ses voisins, impressionner la population locale et promouvoir la ville. Les organisateurs ont également eu une année supplémentaire pour se préparer, retardée par rapport à 2022 en raison de la pandémie de COVID-19.

Bien que la Chine, le Japon et la Corée du Sud soient les puissances aux Jeux asiatiques, de nombreux pays et territoires plus petits – 45 étaient représentés – ont une chance de remporter des médailles, ce que beaucoup ne peuvent pas faire lors des Jeux olympiques plus grands.