Les Jeux asiatiques de Hangzhou s’ouvrent avec une cérémonie futuriste | Actualités des Jeux Asiatiques 2023

NEW DELHI : Mélangeant les domaines de l’intelligence artificielle et de la technologie respectueuse de l’environnement, le Jeux asiatiques de Hangzhou a débuté samedi avec une cérémonie d’ouverture vraiment unique, avec comme pièce maîtresse un spectacle de lumière futuriste à couper le souffle.Malgré les tensions diplomatiques persistantes résultant du refus d’entrée à trois athlètes indiens de l’Arunachal Pradesh, le programme captivant a habilement combiné des éléments de technologie, la riche histoire culturelle de la Chine et l’essence de l’unité à travers le continent.

Conformément à son thème central, « Les marées déferlent en Asie », la cérémonie symbolisait la convergence de la Chine, de l’Asie et de la communauté mondiale dans cette nouvelle ère, soulignant l’unité, l’affection et la camaraderie entre les peuples d’Asie.

Une cérémonie d’ouverture spectaculaire marque le début des 19es Jeux asiatiques à Hangzhou

Le thème sous-jacent de la grande soirée, qui s’est déroulée sur près de deux heures, tournait autour de l’élément eau, symbolisé par les marées montantes de la rivière Qiantang, qui traverse Hangzhou.

La cérémonie visait à dépeindre un style typiquement chinois et asiatique unique, capturant l’héritage culturel et l’imagerie romantique du pays à travers le mélange de sa civilisation millénaire et de la technologie moderne, à travers des visuels époustouflants.

Il a décrit les efforts de modernisation de la Chine dans une présentation combinant l’esthétique orientale et un point de vue qui touche un public mondial.

La puissance technologique de la Chine a été entièrement illustrée par l’allumage de la vasque – la flamme des Jeux – réalisé d’une manière unique.

(Photo AP)

La technologie numérique a été utilisée comme porte-flambeau dans les mondes virtuel et physique pour allumer conjointement la vasque.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré les Jeux ouverts alors que plus de 12 000 athlètes de 45 pays se préparent à se battre pour les plus grands honneurs jusqu’au 8 octobre.

Le président par intérim du Conseil olympique d’Asie (OCA), Randhir Singh, le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, les dirigeants de plusieurs pays, des responsables des Comités nationaux olympiques et de nombreux autres dignitaires étaient présents à l’occasion.

Les Jeux ont lieu tardivement en raison d’une augmentation des cas de Covid en Chine l’année dernière.

(Photo AFP)

Conformément au concept des « Jeux asiatiques verts » ou Jeux neutres en carbone, la cérémonie d’ouverture a utilisé des feux d’artifice numériques au lieu de feux d’artifice réels. Cela a néanmoins créé une atmosphère passionnante.

Le stade « Big Lotus », presque rempli, d’une capacité de 80 000 places, a été décoré avec élégance pour l’occasion et a accueilli les athlètes des pays participants, dont l’Inde, sous des acclamations bruyantes.

(Photo AFP)

Après que le gouvernement chinois ait refusé de visa à trois joueurs de wushu de l’Arunachal Pradesh, l’Inde a annulé la visite de son ministre des Sports, Anurag Thakur. La présidente de l’Association olympique indienne, PT Usha, n’était pas présente car elle se trouve actuellement au Paraguay au sein d’une délégation parlementaire, bien que d’autres responsables aient assisté à la cérémonie.

De fortes acclamations ont accueilli la centaine d’athlètes et officiels indiens alors qu’ils entraient dans le stade, menés par les porte-drapeaux Harmanpreet Singh et Lovlina Borgohain. Le contingent indien s’est présenté au défilé des athlètes en huitième position.

De l’équipe de tennis, seul Ramkumar Ramanathan a participé au défilé puisque les autres joueurs ont des matchs dimanche.

Les athlètes masculins étaient vêtus d’une veste bandhgala et d’une kurta kaki tandis que leurs homologues féminines portaient un chemisier à col haut et un sari à texture kaki fabriqué à partir de tissus recyclés.

L’Inde alignera 655 athlètes aux Jeux.

Pour commencer, le thème « L’eau dans la lueur d’automne » dépeint l’eau comme le cœur et l’âme de Hangzhou, où l’eau se présente sous de nombreuses formes : le lac de l’Ouest, les mascarets de Qiantang, le grand canal millénaire Pékin-Hangzhou et le système de conservation de l’eau des ruines archéologiques de la ville de Liangzhu.

Dans le but d’utiliser la culture comme moyen de mélanger la puissance de la technologie et la beauté de l’art inspiré de la culture traditionnelle chinoise, la cérémonie d’ouverture a combiné la saveur de l’imagerie de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, et des éléments uniques au pays.

Grâce à des technologies modernes et innovantes, la cérémonie a également mis en valeur l’attrait, l’attrait et la nature unique de l’esthétique orientale, ainsi que l’impact profond de la culture, le pouvoir de la science et la portée globale de l’art.

Après une partie protocolaire d’environ une heure de la cérémonie, un programme culturel de 30 minutes a captivé la foule. Cela a été suivi par l’allumage du Chaudron et la diffusion de la chanson officielle.

En accueillant le plus grand événement multisports du continent, la Chine a annoncé sa sortie de la pandémie avec une compétition géante, la plus grande jamais vue dans son histoire.

Il ne fait aucun doute que les Jeux olympiques constituent l’événement multisports le plus important au monde, mais de plus en plus d’athlètes participent aux Jeux asiatiques, avec plus de 12 000 participants à Hangzhou.

Environ 11 000 personnes ont participé aux Jeux olympiques de Tokyo il y a deux ans et environ 10 500 le feront aux Jeux de Paris l’année prochaine.

Le 2018 Jeux asiatiques avait vu participer un peu plus de 11 000 athlètes, chiffre qui sera dépassé à Hangzhou.

Outre Hangzhou, la 19e édition du spectacle continental se tiendra dans cinq autres villes : Huzhou, Ningbo, Shaoxing, Jinhua et Wenzhou.

Quarante-cinq nations et territoires d’Asie s’affronteront pour 481 médailles d’or dans 40 sports et 61 disciplines, dont l’Esports qui fait ses débuts aux Jeux. Les compétitions de football, de volley-ball, de cricket, d’aviron, de voile et de pentathlon moderne ont débuté avant la cérémonie d’ouverture de samedi.

(Avec entrées PTI)