Les jeunes viennent de devenir acteurs officiels de la politique climatique à la COP27

Campbell est également le co-point de contact du CAE pour YOUNGO, le groupe de jeunes pour la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique et le co-directeur exécutif de l’organisation américaine Care About Climate.

“La reconnaissance officielle en tant que parties prenantes du plan d’action ACE donne aux jeunes le soutien international dont nous avons besoin pour exiger notre inclusion formelle dans la prise de décision et la mise en œuvre du climat”, a-t-elle déclaré à Make It de CNBC.

La voix et les opinions des jeunes auront désormais beaucoup plus d’impact lorsqu’il s’agira de concevoir et de mettre en œuvre des politiques climatiques, explique Hailey Campbell, l’une des négociatrices qui ont rendu cela possible.

ACE signifie Action for Climate Empowerment et est décrit à l’article 12 de l’Accord de Paris de 2015. Améliorer l’éducation et la sensibilisation au changement climatique en rendant la recherche facilement accessible est l’un de ses objectifs. Un autre objectif de l’article, et du nouveau plan élaboré à la COP27 pour le soutenir, est de s’assurer que les gouvernements et les organisations du monde entier travaillent ensemble sur les politiques et tiennent compte des opinions du public et des groupes de parties prenantes lors de la prise de décisions.

Surtout ces dernières années, les jeunes ont été parmi les plus virulents en matière d’objectifs et de politiques climatiques solides. Des millions de personnes ont rejoint des grèves scolaires dans le monde entier, d’autres ont participé aux sommets des jeunes sur le climat des Nations Unies ou ont progressé en tant que militantes, comme Greta Thunberg, 19 ans, ou ont atteint des postes de direction politique comme Ricarda Lang, 28 ans, qui est la co-dirigeante de le parti vert allemand.

Le groupe de jeunes devrait également bénéficier d’un financement et d’un soutien supplémentaires pour participer aux futures conférences de la COP et à d’autres événements sur le changement climatique, ajoute-t-elle.

En bref, être des acteurs officiels signifie que les jeunes ont une plus grande place à la table. Campbell espère que maintenant, ils seront en mesure de façonner des politiques qui affectent leur avenir et de travailler “avec ceux qui ne seront pas là pour voir les impacts des décisions prises aujourd’hui”.

Co-directrice exécutive de Care About Climate et co-point de contact ACE de YOUNGO

Campbell dit que l’objectif était que les jeunes soient au centre de l’élaboration des politiques.

“Quand on parle de représentation, on ne veut pas seulement en avoir lors des négociations internationales et on ne veut pas seulement être consultés. On le veut à tous les niveaux de gouvernement et on veut être partenaires parce que l’action se passe sur le terrain”, a-t-il ajouté. dit-elle.

Elle et ses collègues espèrent également changer la façon dont les générations plus âgées voient le changement climatique et son urgence.

“Nous savons que l’inclusion de plus de jeunes crée des résultats plus ambitieux et plus justes, alors j’espère que nous serons en mesure d’agir plus rapidement contre la crise climatique grâce à notre véritable implication”, a conclu Campbell.