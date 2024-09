Les jeunes vapoteurs ont de moins bons résultats que les non-vapoteurs lors des tests d’exercice, selon une étude

Crédit : CC0 Domaine public



Les jeunes qui vapotent obtiennent de moins bons résultats que les non-vapoteurs lors de tests conçus pour mesurer leur capacité à faire de l’exercice, selon une étude présentée au Congrès de la Société européenne de pneumologie (ERS) à Vienne, en Autriche. L’étude a également montré que les performances des jeunes vapoteurs étaient similaires à celles des jeunes fumeurs.

L’étude s’ajoute aux preuves de plus en plus nombreuses selon lesquelles l’utilisation à long terme du vapotage est nocive et remet en question l’idée selon laquelle le vapotage pourrait être une alternative plus saine au tabagisme.

L’étude a été présentée par le Dr Azmy Faisal, maître de conférences en physiologie cardiorespiratoire au département des sciences du sport et de l’exercice de l’université métropolitaine de Manchester, au Royaume-Uni. Il a déclaré : « Des recherches antérieures ont montré que le vapotage est lié à une inflammation et à des lésions pulmonaires, ainsi qu’à des modifications nocives des vaisseaux sanguins. Bien que certaines recherches suggèrent que le vapotage pourrait être utilisé pour réduire ou arrêter de fumer, nous ne savons pas encore quels effets une utilisation à long terme du vapotage sur notre corps. »

L’étude a porté sur 60 personnes dans la vingtaine, toutes présentant une fonction pulmonaire normale selon les tests de spirométrie. Vingt d’entre elles étaient non-fumeurs et non-vapoteuses, 20 vapotaient depuis au moins deux ans et 20 fumaient depuis au moins deux ans.

Chaque personne a participé à un test d’exercice progressif sur un vélo statique. Il s’agit de la référence absolue pour tester les capacités physiques et la capacité d’une personne à faire face à l’exercice, en observant les réponses de son cœur, de ses poumons et de ses muscles à des niveaux de plus en plus difficiles jusqu’à ce qu’ils atteignent leur maximum. Ils ont également subi des analyses de sang et une échographie pour analyser le bon fonctionnement de leurs artères.

En moyenne, le groupe de jeunes vapoteurs avait une capacité d’exercice maximale inférieure (186 watts) à celle du groupe qui ne vapotait ni ne fumait (226 watts), mais une capacité similaire à celle du groupe de fumeurs (182 watts). Il s’agit d’une mesure de la quantité maximale d’effort physique qu’une personne peut atteindre. Au plus fort de l’exercice, les vapoteurs et les fumeurs étaient également moins capables de consommer de l’oxygène en moyenne (2,7 litres par minute et 2,6 litres par minute) par rapport aux groupes non-fumeurs et non-vapoteurs (3 litres par minute).

Les vapoteurs et les fumeurs ont tous deux montré des signes que leurs vaisseaux sanguins ne fonctionnaient pas aussi bien que les non-fumeurs et les non-vapoteurs, selon les analyses sanguines et les échographies. Les fumeurs et les vapoteurs étaient plus essoufflés, ressentaient une fatigue intense des jambes et avaient des niveaux plus élevés de lactate dans le sang, signe de fatigue musculaire, avant même d’avoir atteint leur niveau d’exercice maximal.

Le Dr Faisal a déclaré : « Dans cette étude, nous avons examiné un groupe de jeunes qui ne présentaient aucun signe apparent de lésion pulmonaire. Parmi les personnes qui vapotaient ou fumaient depuis au moins deux ans, nous avons constaté des différences importantes dans la façon dont elles faisaient de l’exercice. Les fumeurs et les vapoteurs présentaient une respiration excessive mesurable lorsqu’ils utilisaient les vélos d’exercice. Ils avaient plus de mal à respirer, leurs muscles étaient plus fatigués et ils étaient globalement moins en forme. À cet égard, nos recherches ont montré que le vapotage n’est pas meilleur que le tabagisme. »

Le Dr Filippos Filippidis est président du comité de lutte antitabac de l’ERS, professeur de santé publique à l’Imperial College de Londres et n’a pas participé à l’étude. Il a déclaré : « Les cigarettes électroniques sont vendues à bas prix et dans une variété de saveurs pour attirer les jeunes. En conséquence, nous voyons de plus en plus de jeunes prendre cette habitude sans savoir quelles pourraient être les conséquences à long terme sur leur santé. »

« Bien qu’il soit toujours difficile de savoir si les associations que nous trouvons dans ces études sont causales ou le résultat d’autres différences systématiques entre les groupes, les personnes qui vapotent doivent être conscientes que l’utilisation de ces produits pourrait les rendre moins en forme et moins capables de participer à des activités physiques. Les médecins et les décideurs politiques doivent également être informés des risques du vapotage, et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider les enfants et les jeunes à éviter ou à arrêter de vapoter. »

