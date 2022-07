Les jeunes Ukrainiens utilisent les soirées techno pour reconstruire des villages

Commentez cette histoire Commentaire

YAHIDNE, Ukraine — Dans un village du nord de l’Ukraine qui a été dévasté par l’occupation russe il y a quelques mois à peine, une soirée techno bat son plein. Dans un immeuble bombardé, plus de 200 jeunes ont trouvé une nouvelle façon d’aider à reconstruire leur pays. La « rave de nettoyage » diurne à Yahidne a été organisée par de jeunes Ukrainiens qui utilisent les soirées dansantes comme un moyen de contribuer aux efforts de reconstruction dans le nord du pays, qui a subi d’importants dégâts dus aux bombardements russes.

Pelles à la main, les volontaires s’attaquent aux vestiges d’un centre culturel de village détruit en mars par une frappe de roquette russe, jetant des tas de débris sur le chargeur d’un tracteur. Un DJ, ses platines montées sur une pile de caisses de munitions, fait tourner de la musique techno et house dance pendant que les volontaires travaillent. Certains prennent même une pause dans leur travail pour danser.

“Le bénévolat est mon mode de vie maintenant”, a déclaré Tania Burianova, une organisatrice de l’initiative Repair Together. « J’aime la musique électronique et je faisais la fête. Mais maintenant, c’est la guerre et nous voulons aider, et nous le faisons avec de la musique.

La scène animée des clubs ukrainiens a été brutalement interrompue avec l’invasion russe le 24 février. Maintenant, avec un couvre-feu nocturne en vigueur à Kyiv, la capitale, et la menace d’attaques à la roquette russes toujours présentes, les adeptes de la culture de fête ukrainienne ont ont cherché à combiner le plaisir et la liberté d’un festival de musique avec la reconstruction du pays qu’ils aiment.

Burianova a déclaré que les raves de nettoyage réunissaient ceux qui avaient perdu leur communauté de boîtes de nuit pendant la guerre, les aidant à retrouver un sentiment de normalité et de plaisir tout en contribuant au rétablissement des villes endommagées.

“Nous manquons (les fêtes) et nous voulons revenir à une vie normale, mais notre vie normale est maintenant le bénévolat”, a déclaré Burianova, 26 ans, à l’Associated Press.

Le centre culturel endommagé se trouve en bordure de Yahidne, où la quasi-totalité des un peu plus de 300 personnes du village ont été confinées dans un sous-sol pendant des semaines par les forces russes pendant l’occupation de la province septentrionale de Tchernihiv.

La résidente locale Nina, 68 ans, a déclaré qu’elle avait passé ces terribles semaines dans le sous-sol avant le retrait des troupes russes et que 11 personnes y étaient mortes en raison des mauvaises conditions. Elle était reconnaissante de voir des jeunes se rassembler pour aider le village à se rétablir.

“Ils ont déjà réparé nos fenêtres, nos portes et nos entrées”, a déclaré Nina à propos des bénévoles. « Nous ne pouvions pas le faire nous-mêmes avec nos salaires ou nos pensions. Je suis reconnaissant qu’ils nous aient aidés.

La plupart des volontaires avaient entre 20 et 30 ans et venaient de Kyiv, à environ deux heures de route. Mais d’autres sont venus de la ville occidentale de Lviv et également de Chernihiv, tandis que des volontaires étrangers sont arrivés du Portugal, des États-Unis, d’Allemagne et d’ailleurs.

Le nettoyage du centre culturel était le huitième projet du groupe à ce jour, et ils ont déjà aidé à réparer 15 maisons endommagées dans le village. Ils prévoient d’agrandir et d’organiser un camp de construction dans la ville voisine de Lukashivka, où ils construiront 12 maisons pour les personnes dont les maisons ont été détruites, a déclaré Burianova.

Après avoir terminé un set, DJ Oleksandr Buchinskiy a déclaré que tous les volontaires étaient liés par un sentiment d’optimisme et de responsabilité.

“Ce sont tous des jeunes qui ont encore la passion de la vie, mais ils ressentent de la douleur et sont très tristes et en colère à cause de la guerre”, a déclaré Buchinskiy. “Mais ils ressentent le besoin de participer à ce moment historique, d’aider les gens et de faire de l’Ukraine un meilleur endroit avec le sourire aux lèvres.”