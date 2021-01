Les manifestants qui ont violé un couvre-feu contre les coronavirus pour continuer les émeutes pendant une cinquième nuit ont été avertis par le Premier ministre tunisien de mettre fin à leurs violences.

Plus de 600 personnes, pour la plupart âgées de 14 à 15 ans, ont déjà été arrêtées après des affrontements avec la police.

Le Premier ministre Hichem Mechichi a reconnu leur colère face à une série de difficultés économiques et sociales.

« La crise est réelle … mais nous rejetons le chaos et nous le confronterons au pouvoir de la loi. »

Dans un discours télévisé, M. Mechichi a appelé les manifestants à arrêter les pillages et le vandalisme: « Vos voix sont entendues, votre colère est légitime, et mon rôle et le rôle du gouvernement est de travailler sur la réalisation de vos demandes. »

La Tunisie est confrontée à de graves problèmes économiques et un tiers de ses jeunes sont au chômage.

La crise économique s’est aggravée sous la pandémie – et un couvre-feu nocturne est en vigueur depuis octobre.

Les troubles sont survenus au milieu d’un verrouillage national de quatre jours pour endiguer la propagation du Covid-19, qui a également coïncidé avec le 10e anniversaire de la révolution qui a évincé le dirigeant de longue date Zine al-Abedine Ben Ali, a inauguré la démocratie et déclenché le printemps arabe. des révoltes dans toute la région.

Les émeutes ont eu lieu principalement dans des zones densément peuplées et défavorisées, où la relation entre les jeunes et la police est historiquement tendue, rapporte Rana Jawad de la BBC depuis la capitale, Tunis.

Amnesty International a critiqué le recours excessif à la force par la police pour faire face aux manifestations.

Analyse: Rana Rawad de la BBC, BBC News, Tunis

Les troubles civils en Tunisie ne sont pas nouveaux, mais chaque année, les frustrations s’aggravent face à une liste de plus en plus longue de tout ce qui semble mal aux Tunisiens – de l’économie en difficulté à l’absence de réformes et de développement plus profonds.

L’histoire continue

Les mesures de santé restrictives pour lutter contre la propagation du Covid-19 ont également aggravé la crise et accru les frustrations, laissant beaucoup ici dans une plus grande incertitude sur la façon de joindre les deux bouts.

Des journées de manifestations dans plusieurs régions du pays ont été abordées par le Premier ministre dans un discours de six minutes à la télévision d’État. Il a semblé tempérer ses sévères avertissements contre un chaos supplémentaire en reconnaissant la «colère légitime» générale provoquée par la crise économique.

Les Tunisiens n’ont pas hésité à exprimer leur mécontentement ou leurs maux depuis 2011, mais chaque année semble se terminer ou commencer par les promesses non tenues des gouvernements successifs d’améliorer la situation du pays ou les perspectives de moyens de subsistance.

Les affrontements nocturnes, qui ont débuté vendredi dernier, ont été suivis cette semaine par de petits rassemblements de jour dans la capitale, où des militants ont appelé à la libération des personnes arrêtées.

Des rassemblements de jour cette semaine ont vu des militants réclamer la libération des personnes arrêtées

Certains là-bas ont ravivé les chants de la révolution de 2011, appelant à un changement de régime.

De nombreux Tunisiens ont perdu confiance en leurs élus face au ralentissement économique de ces dernières années, dit notre journaliste.

M. Mechichi, qui a été nommé il y a six mois, a annoncé un remaniement radical de son cabinet au cours du week-end, qui doit encore être approuvé par le Parlement.

Dans son discours, il a promis de «mettre en place une initiative» pour permettre aux voix et suggestions des jeunes de se faire entendre.

L’économie de la nation nord-africaine a reculé de 9% en 2020 et les prix à la consommation ont fortement augmenté.

L’industrie touristique clé de la Tunisie a été particulièrement touchée par la pandémie.