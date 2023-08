Les jeunes travailleurs riches fuient New York et la Californie – où ils vont

Et dans le New Jersey, en troisième position, alors que les personnes fortunées de tous âges ont généralement quitté l’État à un rythme élevé, l’État a également attiré 1 048 nouveaux jeunes professionnels riches la même année. « Il s’agit du renversement le plus spectaculaire par rapport aux tendances globales », a déclaré Jaclyn DeJohn, rédactrice en chef de l’analyse économique de SmartAsset. écrit dans le rapport .

En deuxième position, le Texas a connu la deuxième plus grande vague de nouveaux arrivants jeunes et fortunés, avec 4 048 personnes emménagées au cours d’une année. (La Californie connaît le plus grand afflux de jeunes riches aux États-Unis, avec près de 5 000 nouveaux contribuables appartenant à ce groupe démographique.) Cependant, le Lone Star State a également connu un exode important de jeunes riches (plus de 2 000 contribuables), ce qui a entraîné une migration nette de 1 909 personnes.

Le site financier a déterminé les États qui comptabilisent le plus de jeunes professionnels, âgés de 26 à 35 ans, qui gagnent au moins 200 000 dollars par an en revenu brut ajusté, sur la base des chiffres IRS publics les plus récents de 2021.

La Floride est peut-être connue comme une destination pour les retraités, mais elle attire de nombreux nouveaux arrivants jeunes et riches. La Floride est l’État n°1 qui attire et retient les jeunes et les riches, selon une analyse récente de SmartAsset qui classe les États en fonction de leur migration nette.

Des États comme la Floride et le Texas se démarquent auprès des jeunes riches pour un certain nombre de raisons, a déclaré DeJohn à CNBC Make It. Ils abritent de nouveaux points chauds technologiques comme Austin et Miami, où les opportunités peuvent « attirer ceux qui possèdent des compétences et une expérience de niche ou exceptionnelles et qui cherchent à développer davantage leur carrière ». Le temps chaud et l’absence d’impôt sur le revenu dans les deux États constituent également un argument de vente.

Le New Jersey, quant à lui, « offre une proximité avec les opportunités de carrière, sociales et de divertissement de la ville de New York, avec la possibilité d’économiser de l’argent tout en vivant un style de vie de banlieue ». Cela peut être « le meilleur des deux mondes » pour les jeunes, dit DeJohn, alors que les résidents plus âgés peuvent déjà être à la retraite ou avoir moins à gagner du marché du travail.

De plus, « les taxes foncières élevées du New Jersey contribuent grandement à un système scolaire public très compétitif, qui est également beaucoup plus utile aux jeunes familles qu’aux retraités », ajoute-t-elle.

New York et la Californie ont le plus grand nombre de jeunes à hauts revenus de tous les États, « de loin », dit DeJohn, et peuvent également se vanter d’avoir l’un des plus forts afflux de jeunes riches aux États-Unis.

Près de 4 000 jeunes contribuables fortunés ont déménagé à New York en 2021, tandis que près de 5 000 ont élu domicile en Californie ; cependant, les deux États ont perdu plus de 9 000 personnes appartenant au même groupe démographique, les plaçant au bas de la liste des jeunes et des riches.

Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter!

Obtenez CNBC gratuitement Guide d’investissement de Warren Buffettqui distille les meilleurs conseils du milliardaire pour les investisseurs réguliers, les choses à faire et à ne pas faire, ainsi que trois principes d’investissement clés dans un guide clair et simple.

Vérifier: Les 3 meilleures villes pour les nouveaux diplômés : « Je peux me permettre la maison que je veux et la vie que je veux »