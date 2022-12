Les jeunes travailleurs mécontents affluent vers Reddit. Voici pourquoi

Au cours de l’année écoulée, des mouvements comme “la grande démission”, “démission silencieuse” et “bai lan” sont devenus des sujets d’actualité, incitant de nombreux employés à réexaminer ce que le travail signifie pour eux. D’autres conversations de ce type ont eu lieu sur Reddit, selon les statistiques de l’agrégateur de nouvelles sociales. Les mots clés les plus populaires parmi les subreddits ou les communautés liés au travail en 2022 incluent “anti-travail,” “agir votre salaire” et ” arrêter de fumer tranquillement “, a déclaré Reddit à CNBC Make It. “Antiwork” – un terme qui fait vaguement référence à ceux qui “veulent tirer le meilleur parti d’une vie sans travail” et sont “curieux de mettre fin au travail” – a connu une augmentation de 104% d’une année sur l’autre à partir de septembre 2021. “Agissez votre salaire” – comme un arrêt silencieux, c’est un appel aux travailleurs à ne pas aller au-delà de leurs emplois – a connu une augmentation de 95% d’une année sur l’autre au cours de la même période.

La réalité est que le sentiment général d’insatisfaction des employés dans le monde du travail est accru et que les employés cherchent un moyen de faire connaître leurs griefs et leurs préoccupations, que la direction vérifie ou non les commentaires. Natalie Baumgartner Psychologue du travail

Les “redditors” soumettent des messages sur les attitudes et les expériences professionnelles dans les communautés liées au travail, demandant ou donnant des conseils généraux sur la vie et la carrière. “Ces communautés sont similaires dans leur recherche d’approches uniques pour découvrir, comprendre et gérer le bonheur au travail”, a déclaré Rob Gaige, responsable des “aperçus mondiaux” chez Reddit.

“Les gens ont connu des changements sans précédent après avoir vécu et travaillé pendant la pandémie. Par exemple, la génération Z est la tranche d’âge la plus âgée sur la plateforme, et leurs curiosités à propos de la nouvelle normalité les poussent vers les communautés… pour obtenir des réponses”, a-t-il ajouté.

“Les RH sont souvent une impasse”

Des tendances récentes telles que l’abandon silencieux indiquent que les employés “réévaluent de plus en plus” leurs rôles, a déclaré Natalie Baumgartner, psychologue du travail et experte en comportement. “Nous savons que les gens se sentent de plus en plus débordés au travail et qu’on leur demande de faire plus avec moins”, a-t-elle ajouté. “La réalité est que le le sentiment général d’insatisfaction des employés dans le monde du travail est accru, et les employés cherchent un moyen de faire entendre leurs griefs et leurs préoccupations – que la direction vérifie ou non les commentaires.”

Lorsqu’un employé a soulevé des préoccupations ou des problèmes dans le passé en suivant le protocole, il parle souvent à quelqu’un qui ne peut pas s’identifier à lui… il parle à quelqu’un qui n’est pas équipé pour gérer, diriger ou apporter des changements positifs. Dee C.Marshall PDG diversifié et engagé

Les experts de CNBC Make It ont déclaré que la “meilleure façon” de résoudre les problèmes sur le lieu de travail est de les signaler directement à l’organisation ou à un responsable immédiat. Cependant, Dee C. Marshall, le PDG de Divers et engagéa déclaré que les deux options ont malheureusement “échoué les travailleurs d’aujourd’hui”. “Lorsqu’un employé a soulevé des préoccupations ou des problèmes dans le passé en suivant le protocole, il parle souvent à quelqu’un qui ne peut pas s’identifier à lui… il parle à quelqu’un qui n’est pas équipé pour gérer, diriger ou apporter des changements positifs”, a ajouté Marshall. . « Faire remonter les affaires par les canaux appropriés comme les RH est souvent une impasse. “Il y a même un risque de représailles lorsque vous exposez des préoccupations et des problèmes concernant les conditions de travail et/ou demandez des aménagements appropriés qui ne se limitent pas à la perte de votre emploi.”

Baumgartner a accepté, affirmant que pour la plupart des gens, les problèmes liés au lieu de travail ne sont pas résolus. Selon les recherches du Institut de la main-d’œuvre performantspar exemple, seuls 14 % des employés sont tout à fait d’accord pour dire que leur entreprise sollicite régulièrement des commentaires sur des questions importantes, a-t-elle ajouté.

Soulagement du stress

À la lumière de cela, se tourner vers des forums en ligne comme Reddit peut être une forme de soulagement du stress ou une source de validation en cas de problèmes au travail. “Ils peuvent recevoir de l’empathie et la reconnaissance d’une expérience partagée – ce qui peut atténuer au moins une partie de leur frustration”, a ajouté Baumgartner. “Ces communautés peuvent se sentir comme un espace sûr de la direction où les employés peuvent avoir d’autres points de vue sur la façon dont les autres ont abordé des situations similaires.”

Selon Allen Wong, un modérateur du subreddit r/fatFIREla plate-forme permet aux membres de “parler librement sans crainte de représailles”, ce que l’on peut obtenir en dehors du subreddit ou dans le monde réel. “FIRE” est un acronyme pour “indépendance financière, retraite anticipée”, un terme popularisé par ceux qui souhaitent prendre une retraite anticipée en vivant d’investissements ou d’épargne plutôt que d’un salaire, a déclaré Wong. “L’anonymat de Reddit permet aux rédacteurs de discuter de sujets souvent considérés comme tabous sur le lieu de travail ou à table”, a déclaré le développeur de l’application, qui a la trentaine. “Par exemple, les discussions sur les finances, le salaire ou le départ avec des collègues peuvent se retourner contre eux si cela les fait passer à côté d’une future promotion ou d’une opportunité d’emploi.”

Prenez conseil “avec un grain de sel”

Bien que discuter de problèmes en milieu de travail sur Reddit puisse avoir un “effet cathartique”, ce n’est pas le meilleur endroit pour avoir des “conversations professionnelles approfondies” sur les griefs, a déclaré Ben Porr, Harvard‘s vice-président pour la science des personnes. Wong, de même, a averti que les conseils sur Reddit devraient toujours être pris “avec un grain de sel”. “Souvent, les commentaires ne viennent pas de professionnels ou d’officiels qui peuvent avoir plus d’expertise sur les sujets”, a-t-il déclaré. “Il n’est pas rare que les redditors disent à d’autres redditors qu’ils devraient plutôt demander conseil à un thérapeute, un médecin ou un comptable fiscaliste.”

Il faut être prudent quant à la façon dont les sentiments généraux d’insatisfaction peuvent ajouter à la frustration d’une personne – amplifiant le sentiment – ​​et affecter le désir de trouver une solution ou de fausser les résultats comportementaux dans son approche de ses problèmes de travail. Natalie Baumgartner Psychologue du travail

Baumgartner a accepté, affirmant que les travailleurs engagés dans des conversations sur Reddit doivent être conscients qu’ils “ne recevront pas nécessairement les meilleures pratiques”. “Les gens dans ces forums n’ont pas de contexte situationnel complet, donc les conseils ne seront pas bien informés… ils doivent s’assurer d’évaluer les suggestions qu’ils reçoivent dans le contexte de leur propre situation.”

“La plupart des gens disent toujours qu’ils se sentent plus à l’aise de fournir des commentaires par le biais d’un sondage plutôt que par l’intermédiaire d’un responsable, donc les outils de rétroaction anonymisés comme les sondages sont essentiels ici”, a déclaré Baumgartner. Sopa Images | Fusée lumineuse | Getty Images

Elle a ajouté que même s’il est tentant de trouver un endroit où l’on peut sympathiser avec d’autres personnes frustrées, il faut rester vigilant lorsqu’on cherche des conseils sur Reddit. “Il faut être prudent quant à la façon dont les sentiments généraux d’insatisfaction peuvent ajouter à la frustration – amplifier le sentiment – et affecter le désir de trouver une solution ou de fausser les résultats comportementaux dans leur approche de leurs problèmes de travail.”

La responsabilité incombe aux employeurs

Alors que les travailleurs devraient d’abord s’adresser aux employeurs avec des griefs, les experts ont déclaré qu’il incombe aux entreprises de “faire preuve de diligence pour donner aux employés les moyens de donner leur avis”. “La plupart des gens disent toujours qu’ils se sentent plus à l’aise de fournir des commentaires par le biais d’un sondage plutôt que par l’intermédiaire d’un responsable, donc les outils de rétroaction anonymisés comme les sondages sont essentiels ici”, a déclaré Baumgartner. “Cela signifie que les managers doivent être intentionnels en demandant des commentaires et en demandant comment ils peuvent soutenir leurs équipes, en recueillant des commentaires de diverses manières pour s’assurer que les employés sont en mesure de communiquer leurs besoins d’une manière qui leur convient.”