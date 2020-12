La ville de New York a été plus durement touchée par la crise économique déclenchée par la pandémie que la plupart des autres grandes villes américaines.

Mais aucun groupe d’âge n’a eu pire que les jeunes travailleurs. En septembre, 19% des adultes de moins de 25 ans dans la ville avaient perdu leur emploi, contre 14% de tous les travailleurs, selon James Parrott, directeur de la politique économique et fiscale au Center for New York City Affairs de la New School.

Les jeunes adultes ont été particulièrement vulnérables car ils étaient surreprésentés dans les industries de services qui ont été décimées par les restrictions de distanciation sociale.

Alors que les travailleurs de moins de 25 ans ne représentaient que 10% de la population active totale de la ville, soit 4,8 millions avant la pandémie, ils occupaient 15% des emplois dans les industries de services les plus durement touchées, notamment les restaurants, les magasins de détail et les entreprises artistiques, de divertissement et de loisirs. , A déclaré M. Parrott.