Les jeunes survivants de la violence armée sont confrontés à des « crises sanitaires massives »

Les enfants survivants de la violence armée ne sont que cela : des survivants. Là où d’autres sont morts, ils ont été épargnés. Pourtant, pour de nombreux survivants, la vie après la violence armée peut ressembler à une malédiction. Une nouvelle recherche, utilisant plus de 2 000 réclamations d’assurance parrainées par les employeurs pour cartographier les effets sanitaires et économiques des survivants de moins de 19 ans et de leurs familles entre 2007 et 2021, montre qu’il y aura des « crises sanitaires massives » à terme, auteur Zirui Song de La faculté de médecine de Harvard raconte Journée Santé . Les jeunes qui ont survécu à une blessure par arme à feu ont présenté une augmentation de 144 % des troubles liés à l’usage de substances, une augmentation de 117 % des troubles de la douleur et une augmentation de 68 % des troubles psychiatriques au cours de l’année suivante, par rapport à ceux qui ont déposé des réclamations correspondantes sans avoir été victimes de violence armée, selon l’étude publiée lundi dans Affaires de santé .

Les statistiques sont encore plus alarmantes pour ceux qui ont nécessité un traitement dans des unités de soins intensifs. Ces survivants ont présenté une augmentation de 321 % des troubles psychiatriques et une augmentation de 293 % des troubles de la douleur dans l’année suivant leur blessure, Axios rapports. Par rapport au groupe témoin, les coûts des soins de santé pour tous les survivants étaient 17 fois plus élevés qu’avant la blessure, selon Nouvelles STAT. Mais ces effets vont au-delà des victimes elles-mêmes. Les parents de survivants ont connu une augmentation de 30 % des troubles psychiatriques au cours de l’année qui a suivi la mort de leur enfant, tandis que les mères ont connu une augmentation de 75 % des visites de santé mentale, selon Axios. Dans les cas où un enfant est décédé, les pères ont constaté une augmentation de troubles psychiatriques plus de cinq fois supérieure à celle du groupe témoin, les mères ont constaté une augmentation presque quatre fois supérieure et les frères et sœurs ont constaté une augmentation deux fois supérieure, selon STAT.

“Vous pouvez commencer à comprendre l’impact incroyable de l’épidémie de violence armée dans notre pays, qui va bien au-delà des décès dont on parle si souvent dans les médias”, a déclaré Megan Ranney, doyenne de l’école de santé publique de Yale, médecin urgentiste qui n’était pas impliqué dans l’étude, raconte STAT. “Cette étude est particulièrement importante car, à ce stade, nous sommes une nation de survivants.” En effet, « il y en a tellement d’autres [gun violence] survivants par rapport aux décès », explique Song, interniste généraliste et professeur agrégé à la Harvard Medical School. Les experts affirment que l’étude sous-estime probablement les effets, car ses données excluent les victimes couvertes par une assurance financée par le gouvernement fédéral ou l’État, ainsi que celles sans assurance. .

Une étude distincte publiée la semaine dernière dans le Journal du réseau de l’American Medical Association ouvert, basé sur des entretiens avec des survivants de violence armée autour d’Indianapolis, âgés de 13 à 34 ans au moment de la blessure, a révélé que la moitié des participants évitaient de recourir aux services de santé mentale malgré la souffrance de symptômes associés aux troubles anxieux et au stress post-traumatique. Ils ont cité des facteurs tels que la stigmatisation, la peur et le manque de ressources fiables, selon une étude. libérer. (Lisez d’autres histoires de violence armée.)