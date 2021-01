Les hôpitaux psychiatriques pour jeunes en Belgique connaissent une augmentation des tentatives de suicide et de la dépression en raison des restrictions relatives au COVID-19.

L’augmentation est si importante qu’il y a maintenant un manque de lits, de personnel et de ressources pour s’occuper d’eux.

«J’ai tenté plusieurs tentatives de suicide, mais je suis restée grâce à ma petite sœur de 5 ans. C’est à cause d’elle que je suis là maintenant», raconte une adolescente belge qui se débat avec les mesures de lock-out.

Une autre personne souffrant est un jeune homme qui préfère ne pas être identifié:

« Je joue au rugby, c’est une façon pour moi de m’évader, de pouvoir m’exprimer avec mes amis. Ne pas pouvoir faire ça l’a fait rester en moi, et ça m’a créé un petit paquet de nerfs. »

Mais ce n’est pas seulement en Belgique qu’il y a une augmentation des maladies mentales.

L’Organisation mondiale de la santé affirme qu’une mauvaise santé mentale est devenue une pandémie parallèle au COVID-19.

La Coalition européenne de l’OMS pour la santé mentale vise à accroître le soutien et les conseils à chaque pays.

« La maladie mentale fait des ravages, à la fois sur ceux qui étaient déjà à risque, ainsi que sur ceux qui n’ont jamais demandé de soins de santé mentale auparavant », a déclaré le Dr Hans Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe.

«L’Organisation internationale du travail a constaté que la pandémie signifie que la moitié des jeunes âgés de 18 à 29 ans souffrent de dépression et d’anxiété – et jusqu’à 20% des agents de santé souffrent d’anxiété et de dépression.

Et selon l’Observatoire de la vie étudiante française, un élève sur trois présente des signes de détresse psychologique.

Cette semaine en France, des étudiants universitaires et des enseignants ont protesté pour défendre les conditions de vie et d’étude. Ils demandent plus de soutien du gouvernement pendant la crise sanitaire.

Si vous êtes aux prises avec les problèmes soulevés dans l’article, vous pouvez trouver une liste des lignes d’assistance en Europe Ici.