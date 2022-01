Les jeunes stars transportent des équipes alors que la ligue entre dans des étapes cruciales

Kabaddi est un jeu de grands retours et c’était certainement la tendance de la semaine 5 de la saison 8 de la Pro Kabaddi League vivo. Des équipes telles que UP Yoddha, Puneri Paltan et Haryana Steelers ont rappelé aux fans que le tournoi est loin d’être terminé. La semaine a été dominée par les performances du concours général. Le trio défensif de Haryana composé de Jaideep, Surender Nada et Mohit a prouvé pourquoi ils sont classés parmi les meilleurs avec des arrêts défensifs. Le trio de raids composé d’Aslam Inamdar, Mohit Goyat et Nitin Tomar a également joué admirablement pour le Puneri Paltan de l’entraîneur Anup Kumar.

Voici les principaux points de discussion de la semaine 5 de la saison 8 de la Pro Kabaddi League vivo :

ARJUN DESHWA A BESOIN DE SOUTIEN

Les Bengal Warriors ont réussi à renverser la vapeur après un début de saison lent. Les champions en titre devront remercier leur capitaine Maninder Singh d’avoir mené la charge avec 40 points de raid en trois matches. Ils ont battu les Jaipur Pink Panthers par 19 points lors de leur match précédent. Les guerriers devront maintenir cet élan pour défendre leur titre et Maninder Singh sera sans aucun doute leur arme clé.

Le mini-renouveau de Jaipur s’est arrêté cette semaine avec 2 défaites et un match nul. Leur star raider Arjun Deshwal était le seul point positif avec ses performances de raid fiables. Il a marqué 38 points lors de ces 3 matches mais n’a pas eu le soutien qu’il méritait. Il a continué à être glacial pendant les raids Do-or-Die à haute pression et a continué à se toucher les orteils malgré les difficultés de ses coéquipiers. Les Panthers ont raté Deepak Hooda lors des derniers matchs et l’absence de la star expérimentée a affecté le département des raids.

Le troisième meilleur raider de la semaine était Vikash Kandola des Haryana Steelers. Le raider gauche rapide a été une douleur pour les défenses car il a obtenu 36 points en 4 matches. Haryana a été meurtrière dans son attaque avec Vinay et Rohit Gulia intensifiant également leur jeu.

LES JEUNES DÉFENSEURS PORTENT LE POIDS

Jaideep et Mohit des Steelers ont formé un duo fiable en position de couverture. Leur force, leur courage et leurs compétences ont ajouté une dimension supplémentaire au kabaddi de Haryana cette saison. Jaideep est l’actuel détenteur de la manche orange avec le nombre maximum de points de tacle. Il a poursuivi son bon travail lors de la semaine 5 avec 18 points en 4 matches. Mohit a obtenu 16 points et est sur les talons de Jaideep pour le plus de points de tacle.

Le toujours fiable Sandeep Kandola a marqué 13 points depuis la position du coin gauche pour les Telugu Titans qui n’ont encore qu’une seule victoire dans le tournoi. Le défenseur n’est certainement pas responsable des défaites. Lui et le raider Adarsh ​​T ont été les seules étoiles brillantes dans le ciel sombre qui assombrit les Titans. Le coin droit de Pune avait également 13 points justifiant la décision de l’entraîneur Anup Kumar de remplacer Baldev Singh à ce poste.

MODE BÊTE DE SANDEEP NARWAL

Rohit Gulia a connu un début de saison lent, ce qui a vu l’entraîneur Rakesh Kumar le laisser tomber pendant quelques matchs. Mais le jeune athlète a retrouvé sa forme lors des derniers matchs et a été le meilleur joueur polyvalent de la semaine 5. Il a marqué 16 points en trois matchs, faisant ressortir ces sauts massifs sur les défenseurs.

Mais le polyvalent le plus divertissant de la semaine a certainement été Sandeep Narwal. Le militant chevronné a remonté le temps avec son puissant raid pour Dabang Delhi KC en l’absence de Naveen Kumar. Il a marqué 14 points en deux matches et a été habilement soutenu par son coéquipier Vijay qui en a décroché 13.

La mini-renaissance du Bengale est en partie due à la forme de son polyvalent iranien Mohammad Nabibakhsh. Il a marqué 13 points en 3 matchs pour les Warriors et sera vital pour l’équipe de l’entraîneur BC Ramesh lors des prochains matchs.

LES HÉROS ÉMERGENT

Mohit Goyat était le raider émergent de la semaine pour ses magnifiques performances à Pune. Sa capacité à garder son calme dans les situations Do-or-Die couplée à son rythme incroyable sur le tapis fait de lui un début pour l’avenir. La forme d’Aslam Inamdar et de Mohit Goyat sera très importante pour Pune dans leur tentative d’obtenir une place en séries éliminatoires.

Le jeune Jaideep, avec son travail exceptionnel dans la position de couverture de Haryana, est le défenseur émergent de la semaine, tandis que la brillance polyvalente de Sahul Kumar dans une équipe de Jaipur en difficulté fait de lui le polyvalent émergent.

Il y a eu un léger changement dans le calendrier PKL in vivo, ce qui signifie qu’il n’y aura qu’un seul match par jour jusqu’au vendredi 28 janvier au Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru.

