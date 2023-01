Les jeunes stars à surveiller

En 2003, Javier Mascherano a fait ses débuts complets pour l’Argentine avant même d’avoir disputé un match senior pour River Plate. L’Argentine savait qu’elle avait un joueur spécial entre ses mains. Au début de l’année, Mascherano avait donné une longue démonstration de son potentiel dans le championnat sud-américain des moins de 20 ans – un tournoi qui ne reçoit probablement pas l’attention qu’il mérite.

Normalement organisé tous les deux ans, le concours débute jeudi et se poursuivra jusqu’au 12 février après avoir été annulé en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19. La dernière version était en 2019 et les diplômés de ce tournoi étaient présents dans toutes les équipes sud-américaines de la Coupe du monde 2022. Le nouveau champion du monde argentin Julian Alvarez, par exemple, était à l’affiche il y a quatre ans, tout comme Darwin Nunez d’Uruguay et Rodrygo du Brésil – plus cinq de l’équipe équatorienne.

L’Équateur a remporté le tournoi il y a quatre ans et a terminé troisième de la Coupe du monde U-20 plus tard cette année-là. Leur ascension récente est en grande partie liée à l’excellent travail de développement des jeunes. Pendant ce temps, la réémergence de l’Uruguay au cours des 15 dernières années a également été basée sur une succession de diplômés des rangs U-20 – d’Edinson Cavani en 2007, jusqu’à Nunez en 2019 – l’équipe de jeunes est un élément essentiel tremplin et un tapis roulant menant à l’équipe senior.

Ceux qui réussissent au niveau U-20 peuvent s’attendre à une promotion rapide. Et maintenant, exactement 20 ans après que Mascherano s’est fait un nom avec les U-20 argentins, il entraîne désormais l’équipe dans la version 2023 du tournoi. Seuls deux membres de son équipe étaient nés lorsqu’il était en action en 2003. Le milieu de terrain central Maximo Perrone n’avait que quelques jours à l’époque et est maintenant sur le point d’échanger Velez Sarsfield contre Manchester City – ou au moins l’un des équipes du City Group, qui ont déjà recruté l’attaquant brésilien Savio, actuellement prêté au PSV Eindhoven aux Pays-Bas, et l’arrière droit péruvien Kluiverth Aguilar, prêté à Lommel en Belgique.

Le contingent de joueurs du Championnat sud-américain des moins de 20 ans qui ont déjà rejoint les équipes européennes ne cesse de croître. Le milieu de terrain central brésilien Andrey Santos vient de rejoindre Chelsea, tandis qu’Aston Villa vient de recruter l’attaquant colombien Jhon Duran du Chicago Fire de la Major League Soccer.

Jhon Duran est l’une des jeunes étoiles brillantes de la Colombie. Katie Stratman – USA TODAY Sports

En supposant qu’il ne soit pas retiré du tournoi à la dernière minute, cette compétition sera un gros test pour le tempérament de Duran. La Colombie est l’hôte et fait face au fardeau des attentes en tant qu’équipe à domicile. Avec quelques apparitions internationales seniors déjà à son actif, Duran devrait faire pencher la balance.

Il y a de bons souvenirs en Colombie quand ils ont accueilli cette compétition en 2005. Avec Hugo Rodallega marquant à chaque match, la Colombie a été couronnée championne continentale. Pour tous les autres, cependant, quelque chose de plus important s’est produit lors de ce tournoi. C’était un premier aperçu d’un petit et sans prétention de 17 ans appelé Lionel Messi, qui est arrivé en tant qu’inconnu – il avait joué un match amical pour Barcelone – et est parti en tant que star. Quelques mois plus tard, il a aidé l’Argentine à remporter le titre mondial au niveau U-20, et son incroyable histoire était en cours.

Pour le club et le pays, Mascherano a passé beaucoup de temps à jouer aux côtés de Messi. Il est donc parfaitement placé pour juger du potentiel de l’un des attaquants de son effectif, Facundo Buonanotte, 18 ans, qui vient d’être acquis par Brighton en provenance de Rosario Central. L’année dernière, Buonanotte était entraîné par Carlos Tevez, qui est allé jusqu’à le comparer à Messi. Cela place sûrement la barre trop haut, mais il sera intéressant de voir si Buonanotte peut faire une impression similaire en Colombie à celle de Messi il y a toutes ces années.

jouer 2:21 Messi et l’Argentine célèbrent la victoire de la Coupe du monde avec un défilé de bus à ciel ouvert L’équipe argentine défile au Qatar après avoir battu la France en finale de la Coupe du monde.

Un autre joueur basé en Europe capable d’attirer l’attention est le milieu de terrain équatorien Patrickson Delgado, qui a failli faire partie de l’équipe de la Coupe du monde. Le joueur de l’Ajax Amsterdam a été développé par le remarquable club Independiente del Valle, dont le travail de jeunesse a été si impressionnant ces dernières années. Independiente a produit l’essentiel de l’équipe équatorienne U-20 2019, puis a produit Moises Caicedo (également maintenant à Brighton) et huit de l’équipe actuelle. Combien d’entre eux se feront un nom en Colombie ?

Chose intéressante, le pays avec le record récent le plus décevant dans la compétition est le Brésil. Quatre places sont disponibles dans la Coupe du monde U-20 (qui se déroulera cette année en Indonésie). Le Brésil n’a même pas réussi à se qualifier pour les deux derniers tournois et a raté trois des quatre derniers. Ils ont fait un effort concerté pour faire mieux, mais ils se sont heurtés à un problème. La saison nationale est lancée et certaines des personnes sélectionnées sont des joueurs importants de leurs clubs. Huit membres de l’équipe, dont la sensation de Palmeiras Endrick (qui a déjà conclu un accord de 72 millions d’euros à signer pour le Real Madrid en 2024) n’ont pas été libérés, et l’entraîneur Ramon Meneses a été contraint à des changements de dernière minute. Un souffle? Oui, mais aussi une opportunité pour ceux qui ont été rappelés tardivement.

L’histoire du football regorge d’histoires de joueurs profitant d’une chance inattendue et, jusqu’à la finale du 12 février, le Championnat sud-américain des moins de 20 ans offrira un tremplin à de nombreuses jeunes carrières.