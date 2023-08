Les jeunes sont prêts à sacrifier les rendements pour l’ESG

Photo pratique | Instant | Getty Images

Lorsque Hannah Cohen investit dans une action ou un fonds, elle recherche notamment si la mission correspond à ses valeurs personnelles. Par exemple, le consultant en données de 25 ans a investi dans des fonds comme le ETF ALPS sur l’énergie propre et le ETF Global X sur les véhicules autonomes et électriques en tant que personne soucieuse du changement climatique. Dans le même ordre d’idées, les stocks des grandes sociétés pétrolières sont largement hors de question. « Cela envoie le message que les gens sont intéressés et qu’ils s’en soucient », a déclaré Cohen. « Je ne sais pas à quel point je fais une différence en tant qu’individu, mais je pense qu’il est important de jouer au moins un rôle et de montrer que je m’investis physiquement, mais aussi émotionnellement, dans ces causes. »

Ce que veulent les jeunes investisseurs

Les données d’une enquête récente indiquent que Cohen n’est pas seul. Près des deux tiers des investisseurs de la génération Z souhaitent allouer leurs portefeuilles de manière à soutenir les causes qui leur tiennent à cœur, selon une enquête réalisée en juillet auprès de quelque 4 000 investisseurs actuels et potentiels par une banque américaine. C’est à comparer avec 59 % des millennials, 45 % de la génération X et 30 % des baby-boomers. Et les jeunes investisseurs actifs sont prêts à renoncer aux rendements pour atteindre cet objectif. L’enquête a révélé que plus des quatre cinquièmes de la génération Z et des millennials seraient prêts à sous-performer S&P500 Le rendement moyen sur 10 ans de 12 % pour garantir que les entreprises dans lesquelles ils ont investi s’alignent sur leurs systèmes de croyance. Seulement 73 % de la génération X et 65 % des baby-boomers ont dit la même chose.

Près d’un cinquième des investisseurs de la génération Z ont déclaré qu’ils accepteraient des rendements compris entre 9 % et 11,8 %, plutôt que le rendement moyen total de 12 %. Près de 30 % prendraient entre 6 % et 8,9 %, tandis qu’un autre 30 % accepterait des rendements compris entre 3 % et 5,9 %. Matthew Ivler, un ingénieur en apprentissage automatique de 23 ans, a commencé son parcours d’investissement en mars 2020, peu après que la pandémie ait déclenché un krach boursier. Au départ, il a alloué son portefeuille principalement à des actions uniques et s’est davantage concentré sur la réception de dividendes constants par rapport à la croissance. Désormais, son portefeuille se compose principalement de fonds négociés en bourse, ce qui a également changé la façon dont il aligne ses stratégies d’investissement sur ses valeurs. « Avec [ETFs], je me dis simplement : « Ouais, cela va suivre le marché. » Mais en fin de compte, j’investis dans toutes ces sociétés, et certaines font probablement des choses avec lesquelles je ne suis pas d’accord », a déclaré Ivler. « Mais sur une seule action, je choisis [one] Je pense que cela a une importance fondamentale. Il a cité Dépôt à domicile comme l’une de ses participations initiales qu’il a ensuite vendues après une controverse autour des dons de l’entreprise aux législateurs fédéraux qui s’opposaient aux résultats de l’élection présidentielle de 2020. Chevron faisait également partie de son portefeuille lorsqu’il a commencé à investir, mais il a ensuite réduit son exposition au profit des sociétés d’énergie alternative à mesure qu’il devenait plus soucieux du climat. Son portefeuille comprend désormais des noms tels que Edison International qui est engagé dans les solutions d’énergies renouvelables, ainsi que le FNB Invesco sur les ressources en eau , qui se concentre sur les entreprises de services publics qui aident à conserver et à purifier l’eau. Le retour sur investissement d’Ivler depuis le début de l’année est d’environ 9,5 %, tandis que le S&P500 a gagné près de 15% sur la même période.

Envoyer un « signal »

L’enquête de la banque américaine s’appuie sur des données antérieures allant dans une direction similaire. Les investisseurs plus jeunes et plus riches étaient plus susceptibles de soutenir les questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise – ou ESG – et de mettre en jeu les rendements de ces valeurs, selon une enquête de la Stanford Graduate School of Business, le Rock Center for Corporate Governance et la Hoover Institution ont été publiés à la fin de l’année dernière. Ces données surviennent alors que les mesures de responsabilité et les normes en matière d’investissement ESG font l’objet de vifs débats. Le président Joe Biden a utilisé son premier veto en mars pour sauver une règle du ministère américain du Travail concernant l’investissement dans des fonds ESG que de nombreux républicains voulaient voir disparaître. Les législateurs de Washington ont continué à se disputer sur les mandats de reporting ESG pour les entreprises.

Selon Julie O’Brien, responsable des sciences du comportement à la US Bank, l’un des phénomènes comportementaux généraux concernant la relation entre l’âge et l’ESG pourrait être que les jeunes adultes recherchent intrinsèquement des moyens d’exprimer leur identité. Investir peut offrir aux jeunes adultes un autre moyen de dire : « C’est le genre de personne que je suis, et maintenant je peux agir d’une manière qui correspond à mon identité » », a déclaré O’Brien. « Ce que nous constatons avec l’investissement ESG, c’est qu’il crée quelque chose que vous pouvez signaler aux autres. » O’Brien a également déclaré que les jeunes générations pourraient se sentir plus connectées à l’ESG étant donné la quantité accrue d’informations disponibles et l’omniprésence des médias sociaux.

‘Doit être fait’