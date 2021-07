Les jeunes se concentrent sur les infections au COVID-19 lors de la 3e vague au Mexique

Cette semaine, dans le but de ralentir l’augmentation des infections, le gouvernement a ajouté des personnes de 18 ans et plus à celles éligibles pour les vaccinations. Jusqu’à présent, environ 42,4 millions de personnes ont été vaccinées, selon le ministère de la Santé. Cela représente environ 47% de la population adulte, mais seulement environ 30% de la population totale, laissant de nombreux vulnérables, a déclaré Moreno Sánchez.