Les jeunes savourent la grande scène de la Copa America

La troisième série de journées de match de la controversée Copa America au Brésil est terminée. Les cas de coronavirus continuent d’augmenter au cours de l’événement, mais les matchs se déroulent dans des stades vides à travers le pays.

La Bolivie et le Brésil, pays hôte, n’ont pas participé à cette série de matches, mais il y avait encore beaucoup d’action. Le Venezuela s’est rallié à deux reprises lors d’un match nul 2-2 contre l’Équateur, tandis que la Colombie a fait une gaffe contre le Pérou dans une défaite 2-1. Le Chili a également subi un écart lors d’un match nul 1-1 contre l’Uruguay, tandis que l’Argentine a battu le Paraguay 1-0 lors d’une soirée record pour Lionel Messi.

ESPN revient sur l’action du plus ancien tournoi international au monde.

Enfin un but pour l’Uruguay !

En novembre dernier, l’Uruguay a gagné 3-0 à l’extérieur de la Colombie en qualification pour la Coupe du monde, et tout semblait bien dans leur jardin. Statistiquement la meilleure équipe sud-américaine à la Coupe du monde 2018, ils avaient encore le duo de Luis Suarez et Edinson Cavani tirant ensemble à l’avant, ainsi qu’une génération de jeunes et talentueux milieux de terrain. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Étonnamment, les buts se sont taris. Il n’y en avait aucun lors du prochain match contre le Brésil, aucun lors des deux autres éliminatoires de la Coupe du monde plus tôt ce mois-ci, et aucun lors de leurs débuts en Copa, la défaite 1-0 de vendredi contre l’Argentine.

Un cinquième blanchissage consécutif serait sans précédent. L’équipe avait absolument besoin de figurer sur la feuille de match contre le Chili, d’autant plus que Eduardo Vargas donné La Roja en tête avec leur première attaque de note à mi-chemin de la première mi-temps.

Pour ce match, l’entraîneur vétéran Oscar Washington Tabarez a rappelé le meneur de jeu Giorgian De Arrascaeta. Autour de l’équipe depuis près de sept ans, De Arrascaeta n’a pas encore fait grande impression, bien que ses compétences subtiles soient un élément essentiel de l’équipe brésilienne de Flamengo tout conquérante.

Son problème est en partie le 4-4-2 de l’Uruguay, avec cette paire de grands attaquants en tête. De Arrascaeta n’est pas un ailier. Manquant de rythme pour un large rôle de milieu de terrain, il préfère dériver vers le centre. L’Uruguay a essayé de lui exaucer son vœu. Federico Valverde a utilisé son dynamisme pour sortir du centre du milieu de terrain, permettant à De Arrascaeta de se déplacer dans le champ.

Il y avait des promesses au début contre le Chili, mais pas de produit final. Le 4-4-2 n’a clairement pas fonctionné. Avec Diego Godin au cœur de la défense, l’équipe a du mal à appuyer et les arrières latéraux ne fournissent pas assez de menace offensive.

À la mi-temps, Tabarez a repensé, émergeant après la pause avec trois à l’arrière et des arrières poussés plus haut. Il espérait que cela pourrait donner une plate-forme à De Arrascaeta, mais a rapidement changé d’avis. Avant l’heure, l’intrigant Flamengo a cédé la place à de jeunes Facundo Torres de Penarol, la nouvelle sensation du jeu national uruguayen.

Torres, plein de dribbles brillants et audacieux du pied gauche, a eu un impact immédiat, à la fois en gagnant et en prenant le corner qui a été donné à Suarez pour tirer sur le Chili. Arturo Vidal et dans le toit du filet au deuxième poteau. Enfin, l’Uruguay avait un but – un but contre son camp, mais un but tout de même. Et à la fin du match, ils auraient dû en avoir plus. Au moins, ils étaient sur la feuille de match, et Tabarez aura une idée plus claire de la meilleure façon de préparer son équipe pour le prochain match, la rencontre de jeudi avec la Bolivie, lorsque l’Uruguay s’attendra à remplir ses bottes.

Une victoire là-bas sera presque certainement assez bonne pour amener l’Uruguay en quarts de finale, où une compétition entièrement différente débutera. Maintenant qu’ils ont mis fin à leur sécheresse, il y aura moins de pression pour marquer et plus d’importance pour garder une feuille blanche. Et cela pourrait jouer à l’avantage de l’Uruguay.

L’Uruguayen Facundo Torres, à gauche, a fait une excellente impression après avoir été remplacé contre le Chili. DOUGLAS MAGNO/AFP

L’incohérence de la jeunesse

En novembre dernier, le jeune ailier équatorien Gonzalo Plata a marqué un but magnifique contre la Colombie lors des qualifications pour la Coupe du monde, et a célébré en enlevant son maillot et en le faisant tournoyer autour de sa tête. Ceci, bien sûr, est une infraction de carton jaune. Plata avait déjà un carton jaune, et c’est ainsi qu’il est parti. Il pourrait être classé sous « prometteur mais exaspérant ».

L’entraîneur de l’équipe Gustavo Alfaro l’a sans doute classé sous les mêmes rubriques après le match nul 2-2 dimanche contre le Venezuela.

Plata est sorti du banc pour mettre son équipe à 2-1 avec un magnifique but en solo. Il a ramassé le ballon au fond de sa moitié de terrain après un corner vénézuélien et il a couru. C’était Forrest Gump avec un cerveau, avec une technique de football et avec un excellent changement de rythme. Plata s’est éloigné de ses poursuivants, a chargé derrière la ligne défensive, a forcé un arrêt de Wuilker Farinez dans le but vénézuélien et était sur place pour glisser froidement un tir lorsque le ballon lui est revenu.

C’était un but bien digne de gagner un match, et il l’aurait fait si Plata n’avait pas perdu sa concentration à un moment crucial. En tant qu’ailier gauche, c’était son travail de suivre les courses vers l’avant de Ronald Hernandez, l’ailier droit vénézuélien. Mais Plata s’est éteint et Hernandez a couru derrière lui pour rencontrer une superbe longue passe de Edson Castillo et repartez avec un improbable égaliseur de temps d’arrêt.

En l’espace de quelques minutes, Plata avait une fois de plus mis en évidence les incohérences flagrantes de la jeunesse. Le fait qu’il ait levé la main et avoué son erreur peut être considéré comme la preuve qu’une telle incohérence ne durera pas éternellement.

Gonzalo Plata est rapidement passé de héros à méchant lors du match nul 2-2 de l’Équateur contre le Venezuela. CARL DE SOUZA/AFP

Retour vers le futur pour l’Argentine

Lionel Messi a retrouvé Sergio Agüero et Angel Di Maria pour le match de l’Argentine contre le Paraguay. Et le trio, qui travaille ensemble depuis plus d’une décennie, a été rejoint par Alexandre Gomez, qui a marqué le seul but du match.

Une fois de plus, l’équipe de Lionel Scaloni prend un départ rapide. Messi et Di Maria ont combiné pour le but, l’un préparant l’autre pour un ballon qui a été rencontré par une course à travers la surface de Gomez et une jolie puce sur le gardien. Plein de mouvement et d’options, le mouvement était l’Argentine à son meilleur. Une fois de plus, ils n’ont pas pu maintenir leur départ impressionnant, mais, pour le deuxième match consécutif, ils ont gardé une cage inviolée.

Jouer Gomez plus les trois premiers était une possibilité car Scaloni a modifié son 4-3-3 habituel. Milieu de terrain titulaire Guido Rodriguez était venu pour le match précédent à la place de Léandro Paredes. Après avoir dominé une solide performance la dernière fois avec le seul but, Rodriguez a dû rester. Cette fois, il a opéré aux côtés de Paredes dans un 4-2-3-1, dans lequel Di Maria et Gomez ont travaillé les flancs.

Défensivement, cela représentait un défi, car le Paraguay avait la possibilité de jouer en dehors des deux milieux de terrain argentins. Miguel Almiron a été utilisé large sur la gauche pour cette même raison, et l’arrière droit recrue de l’Argentine Nahuel Molina a parfois été étiré. Mais la défense a tenu bon et l’Argentine sort du match avec une autre victoire et une autre feuille blanche. Les options augmentent et la confiance augmente à mesure que la phase à élimination directe se profile.