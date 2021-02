Vivant lui-même dans la rue, Solomon, 22 ans, a toujours compris les difficultés que rencontrent les enfants de sa communauté. Le manque d’installations, en particulier de ressources pour l’éducation, lui a fait redonner quelque chose aux enfants de sa communauté et ainsi, entouré d’au moins 15 à 20 enfants âgés de 6 à 14 ans chaque soir, Salomon leur enseigne.

Certains s’assoient avec l’arithmétique, certains étudient les langues tandis que d’autres s’asseyent et discutent des versets du Thirukkural. Assis sur une plate-forme surélevée de Singer Street à Broadway et flanqué des enfants, Solomon a lancé cette entreprise pendant le verrouillage du coronavirus lorsqu’il s’est rendu compte qu’il n’y avait pas d’autre moyen pour ces enfants pauvres de rester en contact avec leurs études s’ils ne vont pas à l’école. au quotidien, le Nouveau Indian Express signalé.

Solomon a décidé de faire quelque chose pour les enfants pauvres de sa communauté car il comprenait qu’avec les écoles fermées pendant des mois, les enfants pourraient perdre tout intérêt pour l’éducation, d’autant plus qu’ils n’avaient pas le luxe de posséder un smartphone et ne pouvaient donc pas se permettre. pour assister à des cours en ligne. «Quand j’ai commencé les cours, les enfants sont venus à contrecœur, mais c’est maintenant devenu une affaire régulière. Maintenant, même si je ne peux pas suivre des cours pendant une journée, les enfants appellent sur mon téléphone portable et me demandent pourquoi je ne l’ai pas fait. viens », a déclaré TNIE citant Solomon.

Deux générations de la famille de Salomon ont vécu dans une tente de fortune. Son père était un chargeur et sa mère travaillait comme domestique.

Vivant dans les rues depuis si longtemps, Salomon considère que les enfants et leurs familles sont les siens. Seul de sa communauté à avoir commencé l’université, Salomon est très respecté par les parents des autres enfants et ils le voient aussi comme une source d’inspiration pour leurs enfants.

Cependant, la mauvaise santé de son père a forcé Solomon à interrompre ses études au Pachaiyappa’s College pour le BA en économie après la première année. Depuis, il travaille et soutient sa famille.

« Je n’enseigne que jusqu’à la classe 8. Maintenant, je suis plus confiant, mais avant j’avais peur de me tromper sur les concepts. Donc je m’entraînais chaque fois que j’avais le temps », aurait dit Solomon à TNIE.

Mais Salomon dit qu’il sait maintenant qu’il peut y avoir quelques erreurs ici et là, mais garder les enfants intéressés à poursuivre leurs études est ce qui compte le plus.

Les enfants qu’il enseigne sont tous des classes 2 à 8 et appartiennent tous à la société et aux écoles publiques. Solomon se rend à deux endroits différents pour deux lots différents, l’un à Singer Street et l’autre à Ratan Bazaar à des jours alternatifs.

En premier lieu, la zone d’enseignement est une tente de fortune qui est en fait la maison d’un étudiant tandis qu’au bazar de Ratan, Salomon est assis sur une plate-forme à l’écart de la route et les enfants étudient, mais les distractions sont souvent nombreuses.

Solomon est cependant à la recherche de plus de personnes qui se porteront volontaires pour enseigner ou fournir un espace pour aider à accueillir les étudiants.