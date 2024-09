Les jeunes Reds éliminés de la course aux playoffs

La défaite à l’extérieur de dimanche contre les New York Red Bulls II signifie que le TFC 2 ne participera pas aux séries éliminatoires pour une deuxième saison consécutive.

Dans une série régulière sur TFC Republic, nous examinerons TFC 2 et la progression du club au cours de la saison 2024 de la MLS NEXT Pro.

Pourquoi TFC 2 est-il si important dans le grand schéma des choses ? TFC 2 s’est avéré être un élément inestimable de Système de développement du Toronto FCcar c’est généralement là que jouent les meilleurs produits de l’académie de jeunes avant de signer avec l’équipe senior.

De nombreux joueurs célèbres, anciens et actuels, du Toronto FC ont fait leurs armes avec TFC 2 avant de faire leurs débuts en MLS, notamment Ayo Akinola, Jahkeele Marshall-Rutty, Kosi Thompson, Alex Bono et Jayden Nelson.

En 2023, le défenseur Kobe Franklin, le milieu de terrain Alonso Coello et le gardien de but Luka Gavran ont signé avec l’équipe senior du TFC 2. La semaine dernière, le défenseur Nate Edwards et l’attaquant Charlie Sharp ont officiellement quitté TFC 2 en équipe première.

Voici le rapport TFC 2 de cette semaine :