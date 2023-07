Les jeunes qui refusent de travailler devraient se voir retirer leurs allocations, prévient le parti travailliste

Les JEUNES qui refusent de trouver un emploi ou de suivre une formation devraient se voir retirer leurs avantages sociaux, avertit aujourd’hui Jonathan Ashworth.

Le secrétaire du travail fantôme et des pensions du Labour a déclaré qu’il ferait craquer le fouet sur les fainéants au chômage.

Jonathan Ashworth à la conférence sur le travail Crédit : The Times

On s’inquiète de plus en plus de l’augmentation du nombre de NEET – des jeunes qui ne sont ni à l’école, ni en emploi, ni en formation – après le Covid.

M. Ashworth a fustigé les statistiques de choc montrant qu’un seul NEETS sur trois est référé à «l’offre jeunesse» du gouvernement.

Il s’agit d’un dispositif obligeant les 16 à 24 ans à chercher du travail en échange du Crédit Universel.

Il y avait 770 000 jeunes au début de l’année – seulement 285 000 bénéficiaient du programme.

Il a fulminé: « Nous ne tolérerons pas qu’autant de jeunes s’inscrivent et refusent un emploi. C’est un gaspillage de leurs talents et cela freine le potentiel de notre pays.

« Nos réformes offriront une véritable formation et une aide réelle, mais nous n’hésiterons pas à imposer des règles strictes aux jeunes chômeurs qui refusent d’accepter l’offre d’aide. »

Il a déclaré que le Parti travailliste adopterait une approche de la carotte et du bâton.

Les jeunes recevront plus d’aide pour trouver un emploi, a-t-il dit.

Mais ceux qui peuvent travailler mais ne veulent pas travailler seront confrontés à un régime plus dur qui les verra privés de leurs avantages.

Cela passera par le renforcement de la convention que les jeunes allocataires doivent signer pour partir à la recherche d’un emploi ou d’une formation.

La reprise économique de la Grande-Bretagne après Covid est freinée par un grand nombre de Britanniques quittant le marché du travail.

Il y a plus d’un million d’offres d’emploi sur le marché du travail – un record proche.

M. Ashworth a déclaré: « Avec tant de postes vacants à combler, nous ne tolérerons pas une situation où ce nombre de jeunes au chômage ne prennent pas d’emploi ou ne suivent pas de formation.

« Dans le cadre des réformes du Labour, nous donnerons aux jeunes la possibilité d’obtenir de l’aide, mais ils ont la responsabilité de la saisir.

«Nous sommes clairs qu’il y aura des conditions attachées à la signature. C’est l’affaire. »

Un porte-parole du DWP a déclaré: «Il s’agit d’une interprétation trompeuse car tous les jeunes qui ne sont pas dans l’éducation, l’emploi ou la formation ne réclameront pas le crédit universel, et tous ne sont pas capables de travailler, mais ceux qui le font et qui recherchent du travail ont accès à l’Offre Jeunes DWP.

« Comme annoncé dans le budget de printemps, nous allons étendre l’offre jeunesse afin que d’autres jeunes bénéficiant du crédit universel puissent avoir accès à ce soutien. »