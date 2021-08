Les jeunes pourraient être payés pour se faire vacciner contre Covid dans le but d’inciter des millions d’autres à s’inscrire à des jabs

Les JEUNES pourraient recevoir de l’argent s’ils s’inscrivaient pour se faire vacciner, a suggéré aujourd’hui un ministre.

Les autorités cherchent la meilleure façon de persuader les 2,8 millions de jeunes Britanniques qui ne se sont pas présentés pour que leurs jabs s’inscrivent.

Les jeunes Britanniques pourraient obtenir de l’argent pour se faire vacciner Crédit : LNP

Des courses Uber gratuites et des plats à emporter sont sur les cartes aux côtés d’autres bons et sorties cinéma pour les encourager à se faire piquer.

Uber offre déjà des réductions pour les Britanniques piqués, et les ministres vont de l’avant avec des plans pour forcer des lieux comme les boîtes de nuit à demander des passeports vaccinaux pour cajoler les gens à l’obtenir aussi.

Même l’argent est sur la table aussi, a suggéré un ministre plus tôt.

La ministre des Universités, Michelle Donelan, a déclaré à Times Radio « qu’il pourrait y avoir un élément de l’argent du gouvernement attribué » aux incitations.

Et lorsque Sky News lui a demandé si le Royaume-Uni suivrait les États-Unis – qui ont offert aux jeunes 100 $ pour se faire vacciner – Donelan a répondu : « Nous avons examiné divers mécanismes pour encourager les jeunes ».

« Je pense que la plus grande incitation est de protéger leur propre santé et celle de leurs amis et de leurs proches, nous voyons chaque jour des jeunes se manifester et se faire vacciner…

« Mais nous garderons tout sur la table et examinerons toutes les options pour inciter tout le monde à se faire vacciner. »

Elle a déclaré que le public devrait accueillir tout type d’initiative qui aide davantage de personnes à se manifester pour obtenir leurs vaccins vitaux.

Les ministres n’ont révélé aucun détail sur un programme d’argent liquide, ni sur la façon dont les Britanniques pourraient encore mettre la main dessus.

Les ministres s’inquiètent du fait qu’actuellement, seulement environ 67% des personnes âgées de 18 à 29 ans en Angleterre ont reçu la première dose d’un vaccin.

Le président américain Joe Biden a appelé les États à offrir 100 $ aux citoyens qui n’ont pas encore accepté leur offre de jab.

Les pairs conservateurs et l’ancien patron de M&S, Lord Rose, ont suggéré que les jeunes devraient recevoir 250 £ pour obtenir le vaccin – ce qui serait beaucoup plus efficace que de leur ordonner d’obtenir un passeport vaccinal.

Il a dit : « Je leur donnerais 250 livres. Entrez, donnez un coup dans une main, vérifiez dans l’autre.

Le pair a ajouté: «Je pense que si j’étais un jeune étudiant et que je réfléchissais à ce que je devrais, ne devrais-je pas, et quelqu’un m’a offert 250 £ pour faire quelque chose.

« Le coût du gouvernement est négligeable, nous avons dépensé des milliards et des milliards et des milliards de livres pour cette crise de Covid – qu’est-ce que quelques-uns de plus pour faire vacciner quelques personnes de plus ? »

Joe Biden a exhorté les États à distribuer 100 $ pour augmenter la participation Crédit : EPA

La nouvelle arrive alors qu’il devrait être confirmé aujourd’hui que tous les jeunes de 16 et 17 ans pourront également se faire piquer – comme The Sun l’a révélé pour la première fois le mois dernier.

Les jeunes en sixième et à l’université pourront se faire piquer dans le cadre d’une tentative de freiner les cas de Covid avant le retour des écoles en septembre.

Et les enfants de plus de 12 ans peuvent se faire vacciner s’ils sont vulnérables ou vivent avec des personnes qui le sont.