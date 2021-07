Les jeunes planifient des moments sauvages après une année de pandémie

L’année dernière, Jeff Bland a passé son été à travailler comme serveur lorsque ses projets de vacances ont échoué à cause de COVID. Ce n’était pas si amusant, c’est pourquoi cette année, il prévoit un été « sauvage » bourré d’action.

« Je veux faire le plus possible cet été. C’est pourquoi je me suis inscrit pour aller en Espagne », déclare le joueur de 20 ans. « Passer une année entière enfermée dans ma chambre a été une motivation pour moi de parcourir le monde. »

En plus de voyager à l’étranger, il a un agenda chargé : il a hâte d’assister à des concerts et de planifier des sorties à la plage avec ses frères de fraternité à l’Université de Caroline du Nord, Chapel Hill.

Bland n’est pas le seul à rattraper le temps perdu. Vous avez probablement déjà entendu le terme « Hot Girl Summer » flotter, qui décrit un moment plein de plaisir, de fête et de confiance. De nombreux jeunes compensent de manière excessive le manque de socialisation pendant la pandémie avec des calendriers sociaux en plein essor, et ils veulent se défouler avec un été sauvage.

Votre vie sociale est à nouveau en plein essor :Les experts disent « faites de petits pas » lorsque vous commencez à voir des gens.

« J’ai l’impression d’être puni » :Des collégiens décrivent les sentiments de FOMO pendant les vacances de printemps

Cet été, il s’agit de « ne jamais dire non à une nouvelle expérience »

Lorsque Carolyn Xenalis a déménagé à New York pour son stage, elle s’est donné comme priorité d’explorer la ville, de rencontrer de nouvelles personnes et d’en faire le meilleur été de sa vie.

« Vivre une pandémie mondiale ne m’a vraiment pas fait prendre pour acquis le temps dont je dispose pour interagir avec les autres, visiter de nouveaux endroits et créer de nouveaux souvenirs », a déclaré le natif de Westbrook, Connecticut. « Je savais donc que le moment (la pandémie) était terminé, j’allais passer le meilleur moment de ma vie. »

Xenalis a une devise pour cet été : ne jamais dire non à une invitation, qu’il s’agisse d’une promenade dans le parc ou d’un verre un mardi soir. Même quelque chose d’aussi banal qu’un lundi soir s’est transformé en un «lundi de célibataire» hebdomadaire dans un bar local pour Xenalis.

« C’était un défi de traverser des moments de 2020, mais faire de cet été l’été le plus amusant, le plus sauvage et le plus mémorable prouve notre capacité non seulement à rebondir, mais à revenir plus fort et meilleur que jamais. »

C’est pour cette même raison que Bland a choisi de voyager à l’étranger. Après avoir été coincé en Caroline du Nord, il s’est senti inspiré pour rencontrer de nouvelles personnes et essayer quelque chose de « totalement différent ».

« Je n’arrête pas d’entendre des choses comme ‘Vous manquez l’expérience universitaire.’ Et cela a touché une corde sensible pour moi. C’est ma jeunesse, vous savez ? Je veux vivre à la hauteur », dit-il.

Pour d’autres, il est temps de se concentrer sur les soins personnels

Mais tout le monde n’a pas envie de cet été Hot Girl. D’autres, comme Erica Huang, ne sont pas pressés de revenir dans la vie sociale d’avant la pandémie.

« La pandémie m’a aidé à réaliser que les activités superficielles comme les fêtes excessives et la consommation d’alcool ne sont pas si importantes après tout », a déclaré Huang. Au lieu de cela, elle s’est « gâtée » en créant de l’art DIY, en faisant des balades à vélo relaxantes et en lisant.

« Je pense qu’il est préférable pour ma santé mentale de ne pas me précipiter dans les interactions sociales, car je trouverais cela trop accablant », dit-elle.

Suis-je d’accord ? :Comment faire un bilan de santé mentale

Natalia Seliger, 21 ans, dit qu’elle s’assure également de se concentrer sur elle-même cet été en suivant ses rituels d’exercice et de régime.

« Journaliser, limiter le temps passé sur mon téléphone, m’entraîner et écrire des affirmations le matin – ce sont les choses qui me font, moi. C’est ce qui me permet de continuer, de m’inspirer », a déclaré l’étudiant de Los Angeles, en Californie.

Wilson Moore n’a pas non plus « l’intention de se déchaîner ». Les facteurs de stress créés par le format d’apprentissage en ligne de son université lui ont permis de réaliser qu’il avait besoin de détente et de soins personnels cet été.

« Je suis enfin capable d’utiliser mon temps libre comme je veux et de me détendre du mode de vie en quarantaine de 2020 », dit-il. « Vraiment, cet été n’est qu’un bon retour à la vie normale que nous avons connue avant la pandémie et c’est quelque chose que la plupart des gens attendaient avec impatience. »

Masques :Nous sommes nombreux à être autorisés à retirer nos masques : pourquoi certains d’entre nous ne veulent pas