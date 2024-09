Les jeunes photographes à l’honneur à l’exposition Fresh Perspectives

L’exposition présente les œuvres de 50 jeunes photographes qui ont participé aux ateliers et camps scolaires Focus on Nature

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONCENTRER SUR LA NATURE

*************************

Nous sommes heureux d’annoncer l’ouverture de De nouvelles perspectivesune nouvelle exposition de photographies présentée à l’hôtel de ville de Guelph. L’exposition présente les œuvres de 50 jeunes photographes qui ont participé aux ateliers et camps scolaires Focus on Nature à Guelph et dans le comté de Wellington.

« Je suis inspiré par les images magiques créées par les jeunes de la région dans le cadre de l’exposition de photographies Focus on Nature Fresh Perspectives », a déclaré le maire de Guelph, Cam Guthrie. « J’espère que vous vous joindrez à moi pour découvrir ces magnifiques œuvres d’art et célébrer les artistes talentueux. »

« Nos jeunes peuvent saisir le monde naturel sous des angles incroyables que les adultes oublient parfois », a déclaré Sarah Fontes, directrice générale de Focus on Nature. « Nous sommes très heureux de pouvoir présenter certaines des meilleures photos de l’année scolaire et des camps de l’année écoulée. Nous espérons que ces images pourront inspirer de nombreuses autres personnes à explorer et à se rapprocher du monde naturel. »

Emplacement: Hôtel de ville de Guelph, 1, rue Carden, Guelph (Ontario), N1H 3A1

Dates: Du 23 septembre au 11 octobre 2024

Heures: Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h00

Une réception spéciale pour les jeunes photographes, leurs familles et leurs professeurs aura lieu le 23 septembre, de 16h à 18h.

Focus on Nature remercie la société Linamar pour son soutien. Grâce à leur soutien, chaque jeune photographe pourra repartir avec sa photo montée par un professionnel à la fin de l’exposition.

*************************