Les jeunes pédalent de Rourkela pour remercier le ministre en chef Naveen Patnaik alors que Hockey Fever Grips Odisha

Avec Odisha sous l’emprise de la fièvre de la coupe du monde de hockey, un grand nombre de jeunes ont pédalé plus de 300 km de Rourkela à Bhubaneswar pour remercier le ministre en chef Naveen Patnaik d’avoir organisé le méga événement dans le district de Sundargarh, le berceau du hockey dans l’État. Rourkela est l’un des deux sites de la Coupe du monde de hockey masculin, 2023, où jusqu’à 20 matchs seront disputés au nouveau stade de hockey Birsa Munda. Tout en accueillant les jeunes du district de Sundargarh, Patnaik a salué leurs efforts pour populariser et promouvoir le hockey et a sollicité la coopération de tous pour le succès du méga événement international à Rourkela, selon un communiqué officiel.

Les cyclistes étaient ravis que les habitants du district de Sundargarh, dominé par les tribus, organisent un événement international sur leur sol pour la première fois de l’histoire. Le plus grand stade de hockey du monde a également vu le jour à Rourkela, où le match inaugural doit avoir lieu entre l’Inde et l’Espagne le 13 janvier.

De même, un autre groupe de passionnés dirigé par l’ancien législateur Prabhat Tripathy a également rencontré le ministre en chef et l’a remercié pour la décision d’organiser mercredi la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de hockey dans la ville historique de Cuttack.

Le ministre en chef a sollicité la coopération des habitants de la ville du millénaire pour le succès de l’événement, selon le communiqué du CMO.

Pendant ce temps, en gardant à l’esprit les célébrations inaugurales de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 Bhubaneswar – Rourkela au stade Barabati de Cuttack, le collecteur de district Bhabani Shankar Chayani a annoncé des vacances d’une demi-journée dans la ville du millénaire.

Tous les bureaux du gouvernement de l’État, les établissements d’enseignement, les banques et les établissements bancaires situés au sein de la Cuttack Municipal Corporation resteront fermés au second semestre à partir de 13 h 30 mercredi pour permettre aux gens de regarder la cérémonie inaugurale de la Coupe du monde de hockey masculin 2023.

En plus de cela, les autorités ont également annoncé un service gratuit «Mo Bus» (mon bus) à Cuttack pour les personnes ayant un laissez-passer / billet pour l’événement inaugural. Le service de navette gratuit «Mo Bus» sera disponible sur les itinéraires Master Canteen à Bhubaneswar vers le stade Barabati à Cuttack et Baramunda vers le stade Barabati, a déclaré l’autorité des transports urbains de la région de la capitale (CRUT).

