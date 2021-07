Les jeunes nord-coréens risquent la prison ou l’exécution s’ils utilisent de l’argot ou portent une mode étrangère à la mode, prévient Kim Jong-un

LES jeunes de Corée du Nord risquent la prison ou même la mort s’ils adoptent des modes, des coiffures étrangères à la mode et maintenant même de l’ARGILE.

Les médias d’État de Kim Jong-un ont averti les jeunes qu’ils devaient désormais réfléchir à deux fois avant d’utiliser des mots « de rue » de la Corée du Sud voisine.

Les médias d'État de Kim Jong-un ont averti les jeunes qu'ils devraient réfléchir à deux fois avant d'utiliser l'argot

La Corée du Nord a également imposé une interdiction sans fioritures de la musique et de la mode K-pop

La répression fait partie de nouvelles lois radicales visant à écraser tout type d’influence étrangère dans l’État isolé.

Ceux qui enfreignent les règles peuvent faire face à des années derrière les barreaux ou même à l’exécution, rapporte la BBC.

Le journal Rodong Sinmun a mis en garde les adolescents contre les dangers de suivre la culture pop sud-coréenne.

« La pénétration idéologique et culturelle sous l’enseigne colorée et colorée de la bourgeoisie est encore plus dangereuse que des ennemis qui prennent des armes à feu », lit-on dans l’article.

Il a souligné que le coréen basé sur le dialecte de Pyongyang est « supérieur », les jeunes doivent l’utiliser correctement.

Le mois dernier, Kim a menacé d’EXÉCUTER les fans de K-pop après avoir qualifié la musique de « cancer vicieux » qui corrompt l’État.





Yang Moo-jin, professeur à l’Université des études nord-coréennes, a déclaré au Korea Herald que Kim « est bien consciente que la K-pop ou la culture occidentale pourraient facilement s’imprégner de la jeune génération ».

« Il sait que ces aspects culturels pourraient imposer un fardeau au système. Donc, en les éliminant, Kim essaie d’éviter d’autres problèmes à l’avenir », a-t-il déclaré.

De la musique, des films et des émissions de télévision sud-coréens ont été passés en contrebande à la frontière – et le dirigeant nord-coréen craint que cela n’influence les jeunes du pays et n’ait un impact sur son régime.

Maintenant, Kim a réprimé la culture, qui, selon lui, corrompt « les vêtements, les coiffures, les discours, les comportements » de son pays.

En décembre, l’État communiste a introduit une nouvelle loi qui signifie que toute personne regardant ou possédant des divertissements sud-coréens peut être envoyée dans un camp de travail pendant 15 ans.

Et toute personne surprise en train de faire entrer en contrebande de la musique, des émissions ou des films dans le pays peut même encourir la peine de mort.

La législation appelle également ceux qui « parlent, écrivent ou chantent dans le style sud-coréen » à subir deux ans de travaux forcés.

INTERDICTION DES JEANS SKINNY

Les sanctions ont été révélées après que des documents internes aient été sortis du pays en contrebande par le Daily NK, un site d’information basé à Séoul.

Selon des informations, il a prévenu qu’un « changement sérieux » était en cours dans « l’état idéologique et mental » de la jeunesse nord-coréenne.

Cela survient après que Jong-un aurait donné la côtelette aux mulets – interdisant la coiffure rétro avec les jeans skinny dans un coup à la «décadence occidentale».

La Corée du Nord reconnaît 15 coupes de cheveux approuvées, Yahoo News a signalé citant un éditorial du journal nord-coréen The Rondong Sinmun.

« Nous devons nous méfier du moindre signe du mode de vie capitaliste et lutter pour nous en débarrasser », lit-on dans le journal officiel du Comité central du Parti des travailleurs de Corée.

Il a également interdit les t-shirts comportant des slogans et des piercings au nez et aux lèvres.