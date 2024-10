Fujifilm ne pense plus que les jeunes prennent des photos. À tel point que son dernier appareil photo, destiné aux jeunes, a été conçu pour YouTube plutôt que pour la photographie.

« Les jeunes ne pratiquent plus la photographie », affirmait récemment Franck Bernard, directeur de la division photo de Fujifilm en France.

Cela a du sens quand on regarde le nouvel appareil photo en question, le Fujifilm X-M5. Outre que son marketing repose en grande partie sur la création de contenu, il existe des signes révélateurs selon lesquels le vlogging est plus important pour lui que la photographie.

Il n’y a pas de stabilisation pour les photos, par exemple, mais il y en a pour la vidéo. La sensibilité native atteint 12 800 ISO, ce qui est assez médiocre pour un appareil photo en 2024. Et il n’y a pas de viseur, mais il y a une capture à porte ouverte de 6,2K.

L’entreprise a clairement une idée très précise de ce que recherchent ses jeunes clients – et d’où ils viennent.

« On s’est rendu compte qu’il y avait une vraie demande sur ce segment de prix, notamment chez les jeunes. Le smartphone est un tremplin vers ce type de coque, tant en termes de prix que d’audience », Bernard a déclaré à Phototrendlors d’un entretien au Salon de la Photo à Paris.

« Au départ, ce boitier était plutôt conçu pour les YouTubeurs : on le voit bien avec les trois petits micros. Mais plus on regarde ce produit, plus on se rend compte qu’il pourrait plaire aux photographes. Il a une toute petite taille, il bénéficie des simulations cinématographiques : ce cas sera également un levier de croissance du côté de la photographie également. »

Pourtant, comme il l’a poursuivi, l’opinion dominante est que les jeunes ne sont pas intéressés à prendre des photos.

« Les nouvelles générations sont très complexes. Les jeunes ne pratiquent plus la photographie et n’achètent pas les mêmes appareils que leurs parents ou grands-parents. »

Fujifilm fabrique évidemment de nombreux appareils photo destinés aux photographes, de l’Instax Mini 12 au GFX 100 II. Mais il est certainement fascinant de voir comment il considère le rapport des jeunes à l’imagerie.

