Les jeunes navetteurs du Tamil Nadu se préparent pour le retour de la ligue junior de badminton

Des navetteurs juniors prometteurs du Tamil Nadu seront vus en action en lice pour les grands honneurs lors de la deuxième saison de la Ligue junior de badminton qui devrait débuter à partir du 12 juillet 2023 à Trichy, Tamil Nadu.

Le tournoi de 4 jours verra une action intense entre les navetteurs de la prochaine génération du Tamil Nadu qui joueront en simple filles U-17 et en double garçons avec U-19 filles et garçons et dans la catégorie double mixte. Tous les matchs du soir de 16h45 du 12 au 14 juillet et tous les matchs du dernier jour (15 juillet 2023) seront diffusés en direct sur Eurosport India.

La ligue verra 88 navetteurs représentant 8 équipes différentes à savoir, Rainbow Rockers, Trichy Tamizh Veeras, Thiruvarur Delta Kings, Virudhai Vengais, Kovai Super Kings, Chennai City Gangsters, Thanjai Thalaivaas et Madurai Indians qui seront divisés en 2 groupes et joueront une égalité de 5 matches à égalité au meilleur des 3.

Les capitaines des équipes incluent Sania Sikkandar qui dirigera les Thiruvarur Delta Kings. Sikkandar a été finaliste du All India Ranking Tournament 2022 qui s’est tenu à Bangalore et Goa, et est actuellement le 4e joueur de double classé au classement national.

Chennai City Gangsters sera dirigé par VS Jayani qui a remporté les championnats du classement senior de l’État.

Virudhai Vengais sera dirigé par l’international junior et très accompli Shreya Balaji, qui détient actuellement le 5e rang en double et le 12e rang en double mixte dans le pays. Balaji a également remporté le double du tournoi de classement national organisé à Panchkula et a également remporté les titres en simple et en équipe dans les championnats de la zone sud.

Nidhin KM portera le brassard de capitaine de l’équipe de la ville temple de Tanjavur, Thanjai Thalaivas. NIdhin est le joueur junior classé n ° 1 dans la catégorie simple au Tamil Nadu, remportant récemment le titre du tournoi de classement d’État organisé à Trichy et a également été finaliste à Tirupur.

Trichy Tamil Veeras sera dirigé par Bharat Sanjal S qui a terminé deuxième en double mixte lors des Championnats nationaux juniors récemment conclus. Il a plusieurs titres nationaux et d’État à son actif et est également actuellement le joueur n ° 1 en double mixte dans l’État.

Ashwath Harrish sera à la barre de Kovai Super Kings pour la JBL qui a remporté le tournoi Trichy Ranking. Il a également remporté le titre en double et atteint les demi-finales du double mixte au tournoi Tirupur Ranking, et a terminé deuxième au championnat Erode Ranking.

Le capitaine de l’équipe Rainbow Rockers est M Swastik, qui est actuellement classé n ° 1 dans le pays en double mixte des moins de 17 ans, n ° 1 dans l’État en simple garçons de moins de 17 ans, n ° 4 en double garçons de moins de 19 ans et non 0,7 dans les catégories garçons doubles.

Enfin, les Indiens de Madurai seront dirigés par Chenhoor Varshan, qui était le deuxième de l’année dernière dans la catégorie Doubles Garçons u-19 du championnat d’État.