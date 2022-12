Les jeunes n’auront pas d’emploi si le reste d’entre nous paie la facture – augmenter les prestations avec l’inflation était une erreur

UN jeune sur dix n’a aucune intention de trouver un emploi, selon une nouvelle enquête.

Cela représente 227 000 enfants âgés de 18 à 24 ans qui n’ont pas l’intention de faire quoi que ce soit pour gagner leur vie.

Je me demande comment ils espèrent survivre ? Peut-être pensent-ils que les anges leur apporteront des larmes de licorne distillées et qu’ils pourront s’en tirer.

Jamais dans l’histoire de l’humanité nous n’avons eu une jeune génération si riche et si magnifiquement habilitée.

Ce sont des gens qui croient sincèrement à ce vieux cliché selon lequel le monde leur doit de vivre. Les raisons de cet état d’esprit étrange et illusoire sont nombreuses et variées. Cette génération a été trop choyée et choyée.

Il n’a rien connu de réelles difficultés. Et donc il ne voit pas pourquoi il devrait s’avilir en travaillant.

Il préférerait de beaucoup « s’exprimer ». Et s’attendre à être payé pour cela.

Il est également vrai que les vieilles notions des avantages du travail – la discipline, le don de votre travail à la société et à la communauté, la notion que vous ne pouvez être récompensé que si vous FAITES réellement quelque chose – ne signifient rien pour eux.

Notre faute, vraiment. Nous les avons mal élevés.

Mais alors il y a ceci. Nous prodiguons notre argent partagé – par le biais de l’impôt – à des avantages toujours croissants pour les perpétuellement oisifs.

Nous sommes l’une des nations les plus généreuses au monde lorsqu’il s’agit de donner de grandes quantités de dosh à des gens qui n’aiment pas lever le petit doigt même pour se curer le nez.

Notre facture de bien-être s’élève à 243,5 milliards de livres sterling par an et représente 7 % de notre PIB et un peu moins d’un quart des dépenses de l’État.

Ainsi, vous pouvez comprendre les attraits de ne pas travailler du tout.

Dans l’horrible budget de Jeremy Hunt il y a trois semaines, au moins une très grave erreur a été commise.

Hunt a augmenté les prestations en fonction de l’inflation.

Cela a immédiatement envoyé deux messages aux personnes au travail. La première était, merde, si le ralenti a une augmentation liée à l’inflation, pourquoi pas moi ?

C’est l’une des raisons pour lesquelles de nombreux travailleurs ont récemment voté en faveur de la grève. Et il faut dire qu’il est difficile de leur en vouloir.

Le deuxième message est, pourquoi devrais-je travailler du tout ? Le gouvernement s’occupe toujours des paresseux.

L’horrible ironie, c’est que nous avons une énorme pénurie de main-d’œuvre. Il y a énormément de travail à faire là-bas. Dans le NHS, dans les maisons de retraite, dans l’hôtellerie, dans les transports.

Et personne n’était prêt à intervenir et à faire ces travaux. Bien sûr, nous avons trop longtemps souffert des bas salaires. Et les entreprises britanniques ont été réticentes à dépenser de l’argent pour former des Britanniques à faire le travail qui doit être fait.

Tout cela doit changer. Mais cela n’explique pas tout à fait pourquoi les jeunes ne peuvent pas être obligés de sortir du lit et de faire une journée de travail.

C’est parce qu’ils savent qu’il y aura toujours des avantages à leur disposition. N’est-il pas temps de dire non plus Mr Nice Guy ?

LE FANTÔME DE LA POSTE DE NOËL

Je ne m’attends pas à beaucoup de cartes de Noël cette année.

Le coût d’un timbre de première classe n’est pas loin d’être un livre – et la deuxième classe est maintenant un énorme 68p.

De plus, les postiers se mettent en grève. Ils semblent déterminés à se priver d’un emploi.

Les seules choses que je reçois du Royal Mail sont des factures, des spams et des messages haineux.

Vous pourriez la fermer demain et nous serions probablement tous mieux lotis.

ÉMEUTES? CE N’EST PAS NOUS

Félicitations au Maroc pour avoir éliminé l’Espagne de la Coupe du monde.

Ce serait bien si leurs supporters en Belgique, en France et en Espagne célébraient d’une manière un peu plus consensuelle, cependant. Des émeutes partout.

Ce genre de chose ne se produit pas ici parce que l’Angleterre a eu plus d’un siècle d’être largement battue par nos anciennes colonies au cricket et au rugby.

En fait, c’est un motif de grande fête ces jours-ci si nous battons le Pakistan au cricket ou les Sud-Africains au rugby.

Je suppose donc que nous devrions donner aux Marocains l’occasion d’en faire l’éloge de leurs anciens maîtres coloniaux en Belgique et en France.

Et peut-être réclamer aux Espagnols les deux îles marocaines qu’ils possèdent encore.

LE SYNDROME DE L’HOMME COURT Les SCIENTIFIQUES ont découvert qu’il y a une part de vérité dans le “syndrome de l’homme court”. C’est le fait incontestable que les adultes qui achètent leurs vêtements chez Mothercare ont tendance à être narquois, arrogants et autoritaires. Ne leur faites jamais confiance. Si un mec ressemble à un Oompa Loompa, vous savez que vous avez des ennuis. Avez-vous déjà rencontré un jockey agréable, par exemple ?

L’UNION MALHEURE DE KEIR

SIR Keir Starmer fait du bon travail à la tête du parti travailliste.

Très en tête dans les sondages et assez souvent sensé.

Mais voici un défi pour lui. Keir – vous savez que les grèves actuelles paralysent l’économie.

Vous savez aussi que les revendications salariales élevées sont insoutenables. Que diriez-vous, pour le bien du pays, de dire cela publiquement ?

Non seulement ce serait honnête, mais je parie que vos sondages augmenteraient encore.

Ou y a-t-il une raison pour laquelle vous trouvez cela un peu difficile à faire ?

Vous savez, les millions que votre parti reçoit des gens qui causent tous les problèmes ?

LABOR veut une réforme constitutionnelle. Bonne idée.

Mais abolir la Chambre des Lords ne suffit pas. Que diriez-vous de ce qui suit?

Augmenter l’âge de vote à 25 ans.

Pas de représentation sans imposition – vous ne pouvez voter que si vous payez des impôts.

Représentation proportionnelle.

Personne n’est autorisé à se présenter comme député s’il n’a pas fait un travail convenable.

Juste pour commencer.

UN TEL SHANE PLEURANT

VOUS pouvez dire que Noël approche à grands pas parce que les gens ont commencé à se disputer à propos du conte de fées de New York des Pogues.

Arrive chaque année à peu près à cette époque.

BBC Radio 1 a supprimé le mot “faggot” des paroles il y a deux ans.

Ce qui signifie que la chanson est en quelque sorte dépouillée de sa couleur et de sa signification.

Comment notre pays en est-il arrivé à être si fin et timide ?

J’espère que personne ne l’a dit à Shane MacGowan alors qu’il se remet à l’hôpital après de récents problèmes de santé.