Jeunes défenseurs de l’action climatique Des militants philippins manifestent devant le bureau d’une banque Standard Chartered à Makati City le 19 mars 2021. | Vendredis pour l’avenir

Le mouvement Fridays for Future est revenu pour mettre en lumière un dangereux déficit de l’action climatique.

Vendredi, de jeunes militants philippins se tenaient devant une tour de bureaux étincelante avec un chèque géant de style jeu télévisé. Il y avait le montant du financement que la banque multinationale Standard Chartered a fourni aux sociétés charbonnières du pays depuis 2018, marqué en rouge du mot «annulé».

Cette manifestation devant les bureaux de la banque à Manille était l’une des centaines organisées par Fridays for Future, le mouvement d’activisme des jeunes pour le climat lancé par Greta Thunberg, une Suédoise de 18 ans, détenue à 68 pays le 19 mars. Cette fois, des enfants, des adolescents et des adultes se sont présentés dans les rues et sur les écrans pour dénoncer les «vaines promesses» des puissances mondiales de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Quand nous avons dit que nous frappions partout dans le monde, nous le pensions. Voici l’Antarctique exigeant pour #NoMoreEmptyPromises et voici un jeune militant mauricien qui le fait sous l’eau! NOUS SOMMES IMPARABLES!#FridaysForFuture pic.twitter.com/9fqplJaHK7 – Vendredis pour l’avenir (@ Fridays4future) 19 mars 2021

Ces derniers mois, les militants ont persévéré à travers les quarantaines et la fatigue de Zoom, et bien que le taux de participation de vendredi ne soit pas proche des 4 millions de personnes qui ont participé à la grève massive du climat du 20 septembre 2019, l’effort coordonné fort ont suggéré qu’ils sont toujours une force avec laquelle il faut compter.

L’année dernière, une série de pays, dont la Chine, le Japon et la Corée du Sud, ont fixé des objectifs d’émissions nettes nulles – souvent pour 2050 ou au-delà. Les sociétés, y compris Standard Chartered, ont également fait leurs propres promesses. Si certains de ces objectifs sont alignés sur l’accord de Paris, ce ne sont que des objectifs. Actuellement, les émissions mondiales sont rebondir après avoir chuté l’année dernière en raison de la pandémie, et de nombreux gouvernements et institutions continuent d’investir de l’argent dans des projets de combustibles fossiles.

Se concentrer sur l’insuffisance de ces objectifs du net zéro et faire pression sur des institutions internationales spécifiques sont de nouvelles tactiques pour le mouvement mondial des jeunes pour le climat, qui a historiquement émis des demandes d’action plus larges.

«Je ne pense pas que Fridays for Future ait jamais fait quelque chose de très spécifique au niveau mondial», a déclaré vendredi à Vox Jon Bonifacio, un militant de 23 ans de Youth Advocates for Climate Action Philippines, à Vox après une longue journée de coordination. manifestations aux Philippines.

Dans le cadre de leur dernière campagne, les militants mettent en avant un nouveau cadre scientifique pour vérifier si les cibles de zéro net sont «vides» ou percutantes. Cela pourrait éclairer les futures manifestations pour tenir les entreprises et les pays responsables de leurs nouveaux objectifs.

«Les scientifiques déclarent clairement que ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des objectifs sans valeur nette zéro remplis de lacunes – ce dont nous avons besoin, ce sont des objectifs transparents et juridiquement contraignants qui prennent en compte les aspects de la justice et de l’équité», Nicki Becker, jeune militante pour le climat chez Jovenes Por El Clima en Argentine, a déclaré dans un communiqué à la presse.

Voici à quoi les climatologues disent qu’un objectif net zéro solide devrait ressembler – et comment les militants poussent une banque à respecter des normes plus élevées.

Ce que les militants et les scientifiques veulent voir dans les promesses du net zéro

Un refrain courant pour les jeunes militants du climat lorsqu’ils confrontent des politiciens est «d’écouter les scientifiques». Cette semaine, les militants ont montré qu’ils utilisaient ces conseils pour ajouter poids et spécificité de leur propre message.

Lors d’un appel à la presse Zoom jeudi, un groupe de jeunes militants du monde entier a critiqué l’état des objectifs du net zéro. Genesis Whitlock, une militante de Climate Justice Antigua, s’est inquiétée de l’impact des pays développés utilisant les terres des pays du Sud pour compenser leurs émissions. «Voudrons-nous guérir les blessures de l’exploitation des ressources naturelles ou allons-nous continuer à extraire [from] et marginaliser les communautés noires et autochtones? » elle a demandé.

Les militants ont également invité Joeri Roeglj, directeur de la recherche à l’Institut Grantham de l’Imperial College de Londres, à discuter de la manière d’améliorer ces objectifs. Il a partagé le nouveau cadre, que lui et ses co-auteurs ont publié dans la revue La nature le 16 mars.

«Les plans sont difficiles à comparer et les définitions sont vagues. Les détails derrière les étiquettes «net-zéro» diffèrent énormément », ont écrit les auteurs. Pour rendre les promesses plus lisibles, l’étude présente une liste de contrôle des informations que les responsables de la fixation des cibles devraient divulguer dans trois catégories.

Portée

À l’heure actuelle, l’étiquette «net zéro» masque de grandes différences entre les gaz réellement ciblés et la mesure dans laquelle le plan repose sur la compensation des émissions. Par exemple, la Chine n’a pas encore clarifié si son objectif de zéro net proposé se réfère uniquement au dioxyde de carbone ou à toutes les émissions de gaz à effet de serre.

Ce manque de transparence soulève de graves problèmes – les observateurs ne peuvent pas évaluer si un plan est conforme à la science du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat montrant que les émissions mondiales de carbone doivent atteindre zéro net d’ici 2050 pour empêcher la température d’augmenter de plus de 1,5 degré Celsius. .

Ainsi, comme point de départ, les auteurs disent que les engagements doivent être clairs sur les gaz qu’ils ciblent, les activités qu’ils couvrent (s’ils tiennent compte de l’empreinte carbone des marchandises importées, par exemple), et quand ils prévoient d’atteindre le zéro net. . Le plan devrait également préciser dans quelle mesure ils dépendent de la partie «nette» de l’objectif net zéro – en d’autres termes, le plan repose-t-il sur le déploiement massif d’usines d’élimination du dioxyde de carbone ou d’autres technologies pour aspirer les émissions? Les auteurs soulignent que certaines de ces solutions sont naissantes ou problématiques.

Justice

Dans les cibles à zéro net, «les jugements éthiques sont inévitables, même s’ils ne sont pas exprimés», écrivent les auteurs. Si un pays fixe une date ultérieure pour les objectifs de zéro net, il suppose que d’autres pays prendront le relais et fixeront des délais plus tôt, par exemple. De même, en n’incluant pas tous les gaz à effet de serre dans leur cible, un pays pourrait laisser son secteur agricole à forte intensité de méthane se tirer d’affaire, mais ces émissions seront toujours ressenties par le monde.

«Il faut vraiment se demander si un secteur ou un pays qui est dans une meilleure position n’a pas besoin d’aller plus vite ou n’a pas besoin d’aller au-delà du net zéro», a déclaré Roeglj lors de l’appel de presse.

Les auteurs ne sont pas normatifs sur ce qui constitue l’équité, mais ils suggèrent que tous les pays et autres groupes fixant des objectifs de zéro net décrivent clairement les hypothèses qu’ils font et leurs implications pour d’autres pays.

Sentier

Fixer un objectif net zéro ne suffit pas, affirment les chercheurs. Au lieu de cela, un calendrier clair doit être établi pour atteindre cet objectif, ainsi qu’un processus d’enregistrement régulier pour s’assurer qu’il est respecté, sinon les pays pourraient retarder le dur travail jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Grâce à cette liste de contrôle, Roeglj a déclaré qu’il espérait aider les militants et autres à renforcer la responsabilité. «C’est vraiment une recette à utiliser pour les militants et pour eux de parler aux gens au pouvoir.»

Mettre Standard Chartered à l’épreuve

En mettant en évidence les lacunes des objectifs actuels du net zéro à travers le hashtag #NoMoreEmptyPromises sur les réseaux sociaux, les jeunes militants pour le climat font leur part pour faire pression pour la transparence que le cadre appelle.

Vendredi, ils choisissent de faire la lumière sur l’inadéquation entre les objectifs et les actions de Standard Chartered, protestant dans les bureaux de la banque dans plus de 10 pays, selon un communiqué de presse Fridays for Future. Les militants ont décidé de cibler la banque parce qu’elle est un grand financier des combustibles fossiles et a son siège au Royaume-Uni, qui accueillera les prochaines négociations de l’ONU sur le climat en novembre.

La banque, qui disposait de près de 800 milliards de dollars d’actifs en 2020, s’est fixé comme objectif d’atteindre le zéro net d’ici 2030 – mais uniquement pour ses bâtiments, pas pour ses investissements.. Le la banque a fourni 2 milliards de dollars de prêts et près de 8 milliards de dollars de services de souscription aux sociétés charbonnières depuis la publication du rapport spécial du GIEC à 1,5 degrés Celsius en 2018, selon l’ONG allemande Urgewald.

Nous sommes ici à @StanChartle bureau de! Le montant sur le chèque correspond à la somme d’argent qu’ils versent dans le charbon ici aux Philippines. Assez d’injustice! Débarrassez-vous complètement du charbon et arrêtez de financer notre destruction!#CleanUpStandardChartered#RaiseYourStandards#NoMoreEmptyPromises pic.twitter.com/TZrwHHIC3z – Mitzi Jonelle Tan (@mitzijonelle) 19 mars 2021

Depuis 2018, les prêts et la souscription de la banque soutiennent les sociétés charbonnières de nombreux pays en développement, notamment aux Philippines, en Indonésie et en Inde, rapporte Urgewald. L’année dernière, la banque s’est engagée à se désinvestir de toute entreprise dont plus de 10% de ses revenus proviennent du charbon d’ici 2030, mais les militants veulent un désinvestissement maintenant.

Le militant philippin Jon Bonifacio a rapporté que les manifestations de vendredi contre la banque avaient été couronnées de succès, avec des militants se déplaçant pour la première fois dans les trois principaux groupes insulaires du pays. Un représentant de la banque est venu rencontrer les manifestants devant le bureau de Manille et a accepté leur lettre de demande de désinvestissement des combustibles fossiles.

« Avec les grèves qui ont eu lieu aujourd’hui et qui se poursuivent bien sûr dans des fuseaux horaires différents, la plupart d’entre eux ciblent les bureaux Standard Chartered et c’est quelque chose qu’ils remarqueront probablement certainement », a déclaré Bonifacio vendredi.

Il a décrit la complexité de mener à bien cette campagne à un moment où les cas de Covid-19 augmentent à nouveau aux Philippines. Bonifacio lui-même devait prendre la parole lors de la manifestation, mais il a dû se mettre en quarantaine lorsqu’un membre de la famille a appris qu’il avait été en contact avec quelqu’un qui avait contracté le virus.

Malgré les défis de l’organisation pendant la pandémie, il a déclaré que passer plus de temps en ligne avait aidé les militants à se connecter et à se concentrer sur les pays et les personnes les plus touchés.

«Le mouvement continuera de croître, le mouvement continuera à se diversifier», a-t-il déclaré. «Nous serons ici aussi longtemps que la crise climatique est là.»