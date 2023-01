Les jeunes médecins voteront sur les plans d’une grève de trois jours consécutive sur le salaire

Inscrivez-vous à notre courriel gratuit Bilan de santé pour recevoir une analyse exclusive sur la semaine en santé Recevez notre e-mail gratuit de bilan de santé

Des dizaines de milliers de jeunes médecins à travers l’Angleterre devraient faire grève pendant 72 heures en mars si un scrutin imminent sur une action revendicative réussit, a annoncé leur syndicat.

La British Medical Association (BMA) a mis en garde contre trois jours de nouvelles perturbations pour le NHS si le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, continue de refuser de négocier les revendications salariales.

Cela précède l’ouverture du scrutin le 9 janvier, lorsque 45 000 jeunes médecins en Angleterre seront invités à dire s’ils veulent faire grève dans la ligne sur le salaire.

La BMA a affirmé que M. Barclay tentait de trouver un règlement négocié impossible en ignorant “tous les appels et toutes les lettres” malgré la perspective d’une grève.

“L’érosion des salaires, l’épuisement et le désespoir forcent les jeunes médecins à quitter le NHS, poussant les listes d’attente encore plus haut alors que les patients souffrent inutilement”, ont déclaré le Dr Vivek Trivedi et le Dr Robert Laurenson, coprésidents du comité des jeunes médecins de la BMA.

Ils ont ajouté : « Le refus du gouvernement de s’attaquer à quinze ans d’érosion des salaires n’a donné aux jeunes médecins d’autre choix que de voter pour une grève. Si le gouvernement ne se bat pas pour nos services de santé, alors nous le ferons.

Le syndicat a déclaré que les gouvernements successifs ont supervisé 15 ans de réductions de salaire réelles pour les jeunes médecins, affirmant que cela équivalait à une baisse de salaire « stupéfiante et injustifiable » de 26,1 % depuis 2008-09.

Mais le gouvernement n’a accordé qu’une augmentation de salaire de 2% aux jeunes médecins, et M. Barclay a continué d’invoquer la recommandation de l’organisme indépendant de révision des salaires comme raison d’éviter les négociations.

La BMA a déclaré qu’il était “particulièrement exaspérant” de voir Rishi Sunak et ses ministres se référer à l’organisme de révision des salaires. « La réalité est que l’organisme de révision des salaires des médecins a été contraint par l’ingérence politique pendant plus d’une décennie », ont déclaré les coprésidents du syndicat.

La perspective d’une nouvelle perturbation du NHS survient alors que le personnel ambulancier se prépare à sortir les 11 et 23 janvier, tandis que les infirmières feront à nouveau grève pendant deux jours consécutifs les 18 et 19 janvier.

Le gouvernement s’est engagé à aller de l’avant avec des plans visant à introduire une nouvelle législation pour faire respecter les «niveaux de sécurité minimaux» dans le NHS et cinq autres secteurs clés pendant l’action revendicative. Les syndicats de la santé ont réagi avec fureur à cette décision, affirmant que cela ne ferait rien pour résoudre les conflits qui éclatent à travers le pays.

Le Royal College of Nursing, GMB et Unison – menant les sorties prévues pour les infirmières et le personnel ambulancier plus tard en janvier – ont également juré de s’opposer à une législation anti-grève « désespérée ».

Le gouvernement a également exhorté les dirigeants syndicaux à se réunir pour des “conversations honnêtes et constructives” sur les accords salariaux du secteur public pour 2023-2024, dans le cadre d’une “approche raisonnable” pour éviter les grèves prolongées.

Mais les patrons des syndicats ont déclaré que les ministres devaient s’engager sur les revendications salariales pour l’année en cours, le syndicat de la santé GMB accusant le gouvernement d’essayer de « donner un coup de pied dans la rue ».

La BMA et d’autres organismes de santé ont mis en garde contre un «exode» du personnel du NHS alors que le conflit du travail gronde. Quatre sur dix (40 pour cent) des jeunes médecins prévoient de quitter le service de santé dès qu’ils pourront trouver un autre poste, selon une enquête menée par la BMA le mois dernier.

Les bas salaires et les mauvaises conditions de travail étaient les principales raisons invoquées pour vouloir partir, le syndicat avertissant que le NHS “ne serait pas en mesure de faire face” sans les deux cinquièmes de ses effectifs de médecins en formation.

Cela survient après que M. Barclay a semblé blâmer le nombre élevé de cas de grippe, de Covid et de Strep A pour les pressions particulières auxquelles le NHS a été confronté à Noël – une affirmation réfutée par les responsables de la santé qui ont souligné des luttes à long terme.

Le Dr Vishal Sharma, président du comité des consultants de la BMA, a déclaré que le refus du gouvernement d’admettre que le NHS est dans une crise d’État était “tout simplement délirant”.