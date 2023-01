Les jeunes médecins sont très susceptibles de voter pour la grève, dit BMA, alors que les ministres tiennent des réunions avec les syndicats de la santé, de l’éducation et des chemins de fer – en direct

il y a 15 mois 04h38 HNE Les jeunes médecins sont très susceptibles de voter pour la grève, selon BMA, alors que les ministres tiennent des réunions avec les syndicats de la santé, de l’éducation et des chemins de fer

Bonjour. Diverses réunions ont lieu aujourd’hui entre des ministres et des dirigeants syndicaux représentant les travailleurs de la santé, de l’éducation et de l’industrie ferroviaire après Rishi Sunak appelé la semaine dernière pour que les deux parties se mettent autour de la table. C’est tout un changement par rapport à la position d’avant Noël lorsque les ministres insistaient sur le fait qu’il appartenait aux négociateurs de la direction de prendre l’initiative des pourparlers avec les syndicats. À la fin de la semaine dernière, il n’était pas clair s’il s’agissait principalement d’un stratagème de présentation (Sunak veut que le gouvernement soit considéré comme “raisonnable”), ou si des concessions importantes pourraient être en cours, mais hier, comme mon collègue Pippa Crerar rapports, Sunak a laissé entendre que c’était ce dernier dans son entretien de début d’année avec Laura Kuenssberg.

Rishi Sunak pourrait envisager un paiement unique pour mettre fin aux grèves des infirmières Lire la suite

Mais il est tout à fait possible que la crise des grèves s’aggrave avant de s’améliorer. Les Association médicale britannique est à partir d’aujourd’hui le vote de 45 000 jeunes médecins en Angleterre en grève et, s’ils votent pour, une grève de 72 heures est prévue à partir de mars. Ce matin Docteur Emma Runswick, le vice-président de la BMA, a déclaré à Sky News que les chances d’une grève étaient “très élevées”. Elle a expliqué:

[Health secretary] Steve Barclay prévoit de nous rencontrer mercredi, mais seulement pour discuter d’un ensemble très restreint de choses. Il parle des preuves que le gouvernement soumettra à l’organisme de révision des salaires. Malheureusement, ils ont déjà soumis leur lettre de remise à l’organisme de révision des salaires en nous disant, à nous et à eux, que nous ne devrions recevoir que 2 % l’année prochaine. Donc, c’est une autre réduction de salaire massive après que nous ayons eu une réduction de salaire cette année et au cours des 15 années précédentes. Encore une fois, une autre réduction de salaire en plus du quart de réduction de salaire que nous avons déjà reçu, donc je ne suis pas optimiste… concernant les réunions, bien que nous irons et nous négocierons si c’est une option qui s’offre à nous.

Invité à confirmer que les jeunes médecins recherchaient une augmentation de salaire de 26%, Runswick a déclaré:

Nous demandons l’annulation de cette réduction de salaire [over the last 15 years]. Donc, mathématiquement, cela pourrait même être plus et si nous avons une autre réduction de salaire cette année, ce sera encore plus. Donc, nous ne demandons que ce que nous avons eu en retour.

Runswick a également déclaré qu’elle avait une collègue qui était partie travailler en Australie où “elle fait moins d’heures que moi et elle gagne 1,7 fois plus”.

On devrait entendre à nouveau Sunak ce matin. Voici le programme de la journée.

Matin: Rishi Sunak effectue une visite médicale dans le Yorkshire.

11h : Nicola Sturgeon, premier ministre écossais, tient une conférence de presse sur la situation dans le NHS.

23h30 : Downing Street organise un briefing dans le hall.

L’heure du déjeuner: James Cleverly, le secrétaire aux Affaires étrangères, et Chris Heaton-Harris, le secrétaire d’Irlande du Nord, tiennent une réunion à Lancaster House avec Maroš Šefčovič, le vice-président de la Commission européenne chargé des négociations liées au Brexit au nom de l’UE.

Après 15h30 : Steve Barclay, le secrétaire à la Santé, devrait faire une déclaration aux députés concernant un financement supplémentaire pour les lits de soins sociaux. Un ministre du Trésor devrait également faire une déclaration sur l’extension du paquet de soutien énergétique aux entreprises.

Aujourd’hui également, les ministres de la santé, de l’éducation et des transports discutent avec les syndicats de ce qui pourrait résoudre les grèves.

Je vais essayer de surveiller les commentaires en dessous de la ligne (BTL) mais il est impossible de tous les lire. Si vous avez une question directe, incluez “Andrew” quelque part et je suis plus susceptible de la trouver. J’essaie de répondre aux questions, et si elles sont d’intérêt général, je posterai la question et la réponse au-dessus de la ligne (ATL), bien que je ne puisse pas promettre de le faire pour tout le monde.

Si vous voulez attirer mon attention rapidement, il est probablement préférable d’utiliser Twitter. Je suis dessus @AndrewSparrow.

Vous pouvez également m’envoyer un e-mail à andrew.sparrow@theguardian.com.