Les jeunes médecins ont vu leur titre de poste changer, demande la BMA

Les médecins juniors travaillant dans le NHS seront désormais appelés médecins résidents, un changement destiné à mieux refléter leur expertise.

Le syndicat des médecins, la British Medical Association (BMA), qui a appelé à ce changement, a qualifié le terme « junior » d’« infantilisant et dégradant ».

Le terme « médecin résident » désigne plus de 50 000 médecins qualifiés travaillant dans des cabinets de médecine générale et des hôpitaux – certains récemment sortis de l’école de médecine et d’autres ayant une décennie d’expérience.

Les ministres de la Santé affirment avoir accepté le nouveau nom dans le cadre d’une initiative visant à « réinitialiser la relation » entre les médecins du NHS et le gouvernement.