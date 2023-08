Les jeunes mariés passent leur nuit de noces au sommet de la télécabine de Banff en panne

Jaclyn et Brennen McConnell avaient planifié leur mariage dans les Rocheuses albertaines il y a un an, mais elles ne s’étaient pas préparées à passer leur nuit de noces à dormir par terre dans un immeuble au sommet d’une montagne.

Le couple de Kelowna, en Colombie-Britannique, s’est marié lundi avant de prendre la télécabine de Banff jusqu’au sommet du mont Sulphur pour se faire prendre en photo par le photographe Pala Kovacs.

« Nous n’avions prévu d’être là-haut qu’une heure. Pala a pris les photos les plus irréelles », a déclaré Jaclyn McConnell mercredi dans une interview.

« Nous nous préparions à partir et il y a eu une coupure de courant. Nous avons donc pris d’autres photos, puis plus rien ne se passait et nous sommes restés là pendant 13 heures. »

Un couple de Kelowna, en Colombie-Britannique, venait de terminer de se faire photographier au sommet du mont Sulphur lundi lorsque la télécabine est tombée en panne. Jaclyn, en haut et Brennen McConnell, au milieu, de Kelowna, en Colombie-Britannique, s’étaient enfuies dans la ville de Banff plus tôt dans la journée et prévoyaient de redescendre en télécabine. (Pala Kovacs/La Presse canadienne)

L’attraction touristique populaire du parc national de Banff avait cessé de fonctionner en raison d’une panne de courant causée par un orage.

McConnell et Kovacs ont déclaré qu’il ne semblait pas y avoir de plan en place.

« Nous avons attendu et on nous a dit à différents intervalles ce qu’ils faisaient, mais il était très évident qu’ils n’avaient aucun plan d’urgence », a déclaré Kovacs. « Cependant, le personnel qui travaillait là-bas était vraiment génial. »

Une porte-parole de Pursuit, qui gère la télécabine, a déclaré qu’ils avaient mis en place des procédures strictes pour de tels incidents.

« Mais nous chercherons toujours des moyens d’améliorer notre réponse aux communications avec les clients », a déclaré Tanya Otis dans un e-mail.

Elle a déclaré que la télécabine dispose d’un générateur auxiliaire qui a permis à l’entreprise de faire descendre les invités qui se trouvaient dans les cabines de la télécabine en toute sécurité lorsque la panne s’est produite.

« Conformément aux règles de l’Association canadienne de normalisation pour les remontées mécaniques de passagers, les systèmes d’entraînement d’urgence de secours sont utilisés exclusivement pour débarquer les invités dans les cabines de gondole en cas d’arrêt », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas pour décharger les invités de la montagne. »

REGARDER | Un visiteur décrit ce qui s’est passé avec la télécabine de Banff : Des centaines de personnes ont aidé à quitter la montagne après la panne de la télécabine de Banff Des centaines de personnes se sont retrouvées bloquées dans la nuit de lundi après qu’une panne de courant a fermé la télécabine de Banff. Au moment de la coupure de courant, il y avait entre 400 et 500 personnes au sommet de Sulphur Mountain, explique Mark Hendrikse, porte-parole de Pursuit, la société qui gère l’opération dans la ville de montagne. Tout le monde avait été aidé à descendre de la montagne mardi en fin de matinée.

La société a déclaré que plusieurs centaines d’invités avaient dû être aidés à descendre du sommet après la fermeture de la télécabine. Parcs Canada a déclaré que son équipe de sécurité des visiteurs était impliquée et que tous les invités ont été ramenés mardi.

Certains des invités ont parcouru le sentier de 5 1/2 kilomètres qui descend la montagne la nuit, tandis que d’autres ont attendu jusqu’à mardi matin pour descendre.

McConnell a déclaré que les gens avaient été informés qu’ils pouvaient descendre vers 2 heures du matin, mais que ce serait à leurs risques et périls.

« Il y avait eu une tempête, il y avait des éclairs partout, en plus il faisait noir », a-t-elle déclaré. « Il fait nuit noire et il y a des ours partout. Beaucoup d’entre nous n’étaient pas à l’aise de descendre. »

Ils n’avaient pas non plus de chaussures appropriées, a-t-elle dit, alors ils ont fini par passer la nuit dans le bâtiment au sommet.

« Nous avons dormi sur le sol », a déclaré McConnell. « Mon mari a dormi dans son costume par terre. J’ai dormi dans ma robe de mariée par terre.

« C’était presque comme dormir dans un aéroport. » Des centaines de personnes se sont retrouvées bloquées après qu’une panne de courant a fermé la télécabine de Banff et certaines ont dû être transportées par hélicoptère, à Banff, en Alberta, depuis le centre d’interprétation au sommet de la montagne le 8 août 2023. (Jeff McIntosh/La Presse canadienne)

Kovacs a déclaré qu’il y avait environ 100 invités, y compris des enfants et des personnes âgées, qui ont choisi de faire un tour en hélicoptère.

« Je ne pourrais pas descendre si je le voulais », a-t-elle déclaré. « J’avais une valise pleine de matériel de photographie et tout mon éclairage et tout, alors nous avons attendu jusqu’au matin et nous avons été héliportés.

« Ils ont été assez efficaces à ce sujet, nous n’avons qu’à attendre jusqu’au lever du jour. »

Kovacs a dit que ce n’était pas aussi stressant qu’elle s’y attendait, mais que c’était dur pour les enfants et les personnes âgées qui étaient coincés.

« Parce que c’est une télécabine, c’est le moyen le plus simple et le plus accessible pour les gens de découvrir (l’)alpin », a-t-elle déclaré. « Donc, je me sentais vraiment mal pour eux parce qu’il n’y avait pas d’espaces confortables. Ils avaient froid et ils avaient faim. »

Elle a déclaré que le personnel avait ouvert un restaurant vers 3 heures du matin mardi et avait préparé de la nourriture une fois qu’il était clair que les autres clients passeraient la nuit au sommet.

Kovacs a déclaré qu’il y avait un enfant qui avait besoin de médicaments et que la trousse de premiers soins n’était pas entièrement approvisionnée, mais l’un des amis de McConnell est pédiatre et a pu aider cette famille.

« Il y avait certainement des gens qui étaient plus stressés et qui s’en prenaient au personnel », a-t-elle déclaré. « Mais pour la plupart, les gens comprenaient assez bien que ce n’était pas entre leurs mains. »