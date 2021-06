Les jeunes mariés obligés d’attendre près de quatre heures pour essayer de s’enregistrer à l’hôtel pour leur lune de miel avant de rentrer chez eux pendant 3 heures

Un couple de JEUNES MARIÉS qui a conduit trois heures jusqu’à leur hôtel de lune de miel a été contraint d’attendre quatre heures pour s’enregistrer – avant d’abandonner et de rentrer chez lui à nouveau.

Charlotte et Connor Kirkbride espéraient profiter d’une mini-pause au Scarborough Grand Hotel, mais ont été confrontés à des files d’attente monstres après leur voyage sur la route.

Le couple affirme avoir fait la queue pendant près de quatre heures pour s’enregistrer à l’hôtel Crédit : Fourni

Les jeunes mariés se sont mariés le 15 mai et avaient prévu la courte pause pour célébrer leurs noces Crédit : Fourni

Mais le couple a été contraint d’abandonner son escapade romantique après avoir fait la queue dans le hall du Scarborough Grand Hotel pendant trois heures et demie, parcourant 180 miles en une journée.

Les réclamations du couple interviennent moins d’une semaine après qu’un père a été contraint d’attendre 12 heures dans le même hôtel, avant d’abandonner et de conduire plus de 200 km pour rentrer chez lui.

Connor, 24 ans, avait conduit le couple de leur domicile à Sunderland à l’hôtel dans le Yorkshire – à 90 miles de là.

Lui et sa nouvelle épouse Charlotte, 26 ans, avaient prévu d’aller en Espagne pour leur lune de miel, mais les restrictions liées aux coronavirus ont entraîné l’annulation du voyage.

S’adressant à The Sun, Connor a déclaré: «Tout cela était comme un rêve de fièvre si je suis totalement honnête.

« Nous nous sommes mariés la semaine précédente et avec les restrictions, nous ne pouvions rien faire d’autre.

« Nous y avons séjourné l’année dernière et nous n’avons eu aucun problème, la chambre n’était pas particulièrement grande mais elle a fait le travail et nous avons passé un bon week-end.

Le Scarborough Grand Hotel est à 90 miles de leur maison à Sunderland Crédit : Alamy

Charlotte et Connor espèrent célébrer leur mariage avec un voyage à Paris en août Crédit : Fourni

« La seule raison pour laquelle nous voulions y retourner était parce que c’est juste sur le front de mer et relativement bon marché.

« Pour une nuit, ils voulaient 155 £, ce qui nous a semblé un peu cher, mais nous avons décidé de le réserver et d’aller à Whitby pour la journée avant de conduire à Scarborough.

« Nous sommes arrivés à l’hôtel vers 16h30 et nous avons immédiatement été accueillis par cette énorme file d’attente qui faisait tout le tour de la salle.

«Quand nous avons rejoint, nous ne pensions pas que ce serait trop grave, mais il n’y avait absolument aucune distanciation sociale en place.

« J’ai la maladie de Crohn iléo-caecale, j’ai eu mes vaccins depuis que c’est arrivé mais ça m’a rendu assez anxieux.

«Personne ne portait de masques, personne n’avait de distanciation sociale et aucun membre du personnel n’a rien dit. C’était probablement parce qu’ils étaient là depuis des heures mais quand même.

« Il y avait des enfants qui couraient partout parce qu’ils s’ennuyaient et ils pleuraient. C’était horrible.

« Il nous a fallu environ trois heures pour arriver en tête de la file d’attente, et à ce moment-là, nous avions vu d’autres personnes qui s’étaient enregistrées descendre et demander un remboursement et rendre leurs clés. »

Charlotte et Connor ont réservé l’hôtel pour leur lune de miel Crédit : Fourni

L’hôtel a offert au couple une réduction et une bouteille de vin gratuite pour l’attente Crédit : Alamy

Connor, qui travaille au service client pour la banque Barclays, s’est vu offrir une bouteille de vin Blossom Hill et une réduction sur leur chambre lorsqu’ils ont pu parler à un membre du personnel.

Mais le couple affirme que la réceptionniste était très «nonchalante» quant au traitement des clients, ils ont donc décidé de se faire rembourser et de rentrer chez eux.

Connor a ajouté : « Au moment où nous sommes arrivés à la réception, il y avait aussi une énorme file d’attente au bureau du directeur, mais il ne semblait tout simplement pas vouloir savoir.

«Nous l’avons vu sourire narquoisement à propos de toute la situation. Une femme est venue du baar pour se plaindre qu’un membre du personnel lui avait dit d' »aller se faire foutre » et le directeur a juste ri et a dit que son personnel ne ferait pas ça.

«À ce moment-là, beaucoup de gens qui faisaient la queue voulaient avoir la garantie qu’ils n’allaient pas être facturés pour la chambre et ils sont partis.

«J’ai dit au réceptionniste, qui nous a fait attendre environ cinq minutes pendant qu’il tapait malgré nous, que nous n’allions pas payer 155 £ pour l’expérience que nous avons vécue.

« C’est vraiment inhabituel pour moi de faire des histoires. Je travaille dans le service client et je sais à quel point cela peut être stressant pour les gens, mais leur attitude était vraiment mauvaise et je ne l’ai pas apprécié, surtout lors de notre lune de miel.

« Il nous a finalement appelés en avant et s’est excusé pour l’attente, mais c’était avec une attitude très nonchalante. Il nous a offert une bouteille de vin gratuite, qui coûtait environ 5 £.

« J’ai dit que nous voulions un remboursement parce que tout était un cauchemar. Nous avons juste fini par conduire les trois heures à la maison.

« Nous n’avons rien pu faire d’autre pour notre lune de miel, car Charlotte a eu des problèmes médicaux.

« Nous espérons pouvoir aller à Disneyland Paris en août pour fêter ça comme il faut mais on ne le saura jamais avec les restrictions. »

The Sun a contacté Britannia Hotels pour un commentaire.