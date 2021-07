Les jeunes mariés Evelyn Sharma-Tushaan Bhindi annoncent leur premier enfant, l’actrice affiche un baby bump ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Evelyn Sharma, qui s’est mariée avec Tushaan Bhindi en mai de cette année, a récemment confirmé sa grossesse lors d’une interview avec un grand quotidien. L’actrice a révélé qu’elle était ravie de la nouvelle et l’a qualifiée de « meilleur cadeau d’anniversaire ». L’actrice de ‘Yaariyan’ informe que l’enfant naîtra en Australie et espère plus tard rendre visite à tous les membres de sa famille lorsque les restrictions COVID se relâcheront.

Elle a déclaré au Times of India : « Nous sommes sur la lune ! C’est tout simplement le plus beau cadeau que je puisse souhaiter pour mon anniversaire. Nous attendons avec impatience chaque instant du futur. Les futurs parents nous informent que l’enfant naîtra en Australie. « Nous espérons rendre visite à notre famille et à nos amis du monde entier avec notre petit lorsque les frontières s’ouvriront », ajoute-t-elle.

Dimanche 11 juillet, elle s’était également rendue sur Instagram pour partager une photo de son baby bump et l’avait sous-titrée en disant: « J’ai hâte de te tenir dans mes bras » en référence à son bébé qui va bientôt naître. Sur les photos, elle est vue avec cette lueur de grossesse distincte et berce son ventre rond avec sa main.

L’actrice Evelyn Sharma s’est mariée avec son beau et fiancé de longue date Tushaan Bhindi le 15 mai 2021. En juin, elle s’était rendue sur Instagram pour partager de magnifiques photos de son mariage de rêve à la campagne en Australie.

Alors que Tushaan Bhindi est un chirurgien basé en Australie et également un entrepreneur, Evelyn est célèbre pour avoir joué des rôles secondaires dans divers films de Bollywood comme ‘Yeh Jawaani Hai Deewani’, ‘Main Tera Hero’, ‘Jab Harry Met Sejal’, ‘Saaho’, ‘ Nautanki Sala’ entre autres.