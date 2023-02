Les jeunes mariés effectuent des tirs de célébration lors de leur mariage, Internet réagit

Le mariage est un événement extrêmement important dans la vie de chaque individu. Dans le but de le rendre mémorable, certaines personnes se donnent beaucoup de mal. Ils recourent à des activités dont certaines ne peuvent être considérées comme appropriées. En parlant de ces actes inappropriés, de nombreuses personnes ont recours à des tirs de célébration lors de mariages, ce qui peut être dangereux pour les invités. Une vidéo récente montre un Indien rendant son mariage “intéressant” en effectuant des tirs de célébration. Il a tenu le pistolet avec sa femme et a tiré. Bien qu’il n’y ait même pas un iota de peur sur son visage, la mariée était extrêmement effrayée et visiblement secouée par le son. La mariée souriait toujours à la fin du clip. La vidéo montrant ce licenciement festif a été partagée sur Instagram et a accumulé de nombreuses vues.

Le clip a reçu des critiques extrêmement négatives, de nombreux utilisateurs de médias sociaux rappelant au couple qu’il est illégal de faire partie d’un licenciement festif. Un utilisateur a écrit que le mariage «doit être de l’Uttar Pradesh; c’est pourquoi ce genre de culture de tir a été normalisé”. Certains utilisateurs ont également salué de manière choquante ce soi-disant geste courageux accompli par le marié, et ont écrit que chaque femme mérite un mari comme lui.

Semblable à cet incident, de nombreux cas de coups de feu lors de mariages sont devenus viraux dans le passé. Malgré le fait que les tirs de fête sont illégaux et ont souvent entraîné des décès accidentels, cette tradition s’est poursuivie.

Une vidéo avait fait surface sur les réseaux sociaux où l’on pouvait voir une mariée tirer en l’air lors de sa réception de mariage au Bihar. Cet incident vient du village de Bharatkhand du district de Khagaria. La vidéo montrait la mariée tirant une balle en l’air depuis la scène alors que le marié souriait. Les utilisateurs des médias sociaux ont été choqués au-delà des mots par le fait que la mariée ne se souciait pas de la sécurité des enfants qui se trouvaient à proximité. De nombreux utilisateurs ont même appelé la mariée “Bandukbaaz Dulhan”.

Les gens ont exprimé leur colère face au fait que ce licenciement aurait pu blesser n’importe qui lors du mariage. D’autres ont demandé à l’administration de prendre des mesures strictes et d’arrêter immédiatement ce couple.

