Pour Anudeep Hegde et Minusha Kanchan, la semaine qui a suivi leur mariage s’est avérée plus longue que prévu. Le duo, qui planifiait leur destination de lune de miel tout en passant du temps dans la ville natale d’Anudeep de Baindur dans le Karnataka après leur mariage le 18 novembre, visitait souvent la plage de Someshwara pour passer du temps ensemble et profiter de la vue sur le lac. plage.

Au cours d’une de ces discussions, le couple a regretté que la plage soit devenue un dépotoir humain, avec des bouteilles d’alcool, des pantoufles et d’autres déchets éparpillés sur le sable. Ainsi, alors que le couple n’avait pas encore décidé de se diriger vers Lakshadweep ou Himachal Pradesh, Anudeep a déclaré qu’il avait suggéré d’aider au nettoyage de la plage. Et elle a juste accepté, un reportage dans The News Minute m’a dit.

Anudeep, qui est un professionnel du marketing numérique, avait déjà participé à des initiatives de nettoyage des plages et était très passionné par la propreté des plages. Une fois qu’ils ont accepté, le couple a acheté les produits de base pour un tour de nettoyage – ils ont acheté des gants, des sacs poubelles et ont commencé à nettoyer la zone. Le couple affirme avoir jeté plus de 600 livres de déchets de la plage entre le 27 novembre et le 5 décembre.

Anudeep a déclaré que bien qu’il ne soit que deux, le couple n’a pas perdu courage et a continué à nettoyer la côte sans arrêt. Certains habitants ont souvent demandé, mais vers les 4 et 5 décembre, plus d’une douzaine de jeunes sont descendus et le duo a commencé à aider à nettoyer. Le couple affirme que près de 805 de la plage ont maintenant été nettoyés et que le reste peut être fait en une semaine.

Le couple a déclaré que même s’ils n’avaient même pas publié de photos sur les réseaux sociaux ou ailleurs, les habitants sont venus les aider dans leur mission et les ont aidés depuis. Les déchets qu’ils ont collectés sont éliminés par les travailleurs locaux du panchayat.

Maintenant, après que le trajet a pris de l’ampleur et gagné beaucoup de soutien, Anudeep dit qu’ils veulent maintenir l’enthousiasme et continuer à nettoyer les déchets de la côte. Il blâme les pluies, car alors les déchets du ruissellement qui s’écoulent vers la rivière et vont ensuite à la mer sont emportés sur la plage. Ajoutez à cela la quantité de déchets que les gens jettent dessus, les déchets ne cessent de se multiplier, rendant la pièce entière sale.

Le couple souhaite également sensibiliser à la protection biologique et marine et compte donc poursuivre la campagne de nettoyage.

L’un des plus grands efforts de restauration et de nettoyage de la plage a été lancé par l’avocat et militant Afroz Shah basé à Mumbai en 2016-2017, qui, avec son équipe de bénévoles, a aidé à nettoyer la plage de Versova.