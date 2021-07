Les jeunes mariés Disha Parmar-Rahul Vaidya sont tout sourire dans leur PREMIER selfie en tant que mari-femme

Disha Parmar et Rahul Vaidya se sont mariés. En compagnie de leurs parents et amis, le couple s’est marié le 16e Juillet 2021. Alors que des photos des cérémonies de mariage ont été publiées sur les réseaux sociaux, les mariés ont maintenant publié leur « premier selfie » en tant que couple marié. Les photos de Dishul Ki Shaadi sont devenues virales en un rien de temps.

Rahul Vaidya a publié une photo sur ses histoires Instagram dans laquelle lui et sa femme, l’actrice Disha Parmar, ont posé pour un selfie. Tout en regardant de plus près leur trousseau, le couple a souri à la caméra. Sur la photo, le sindoor de Disha était également clairement évident.

Partageant la photo, Rahul a écrit : « Premier selfie en tant que Mr & Mrs Vaidya. »

Après que le musicien a proposé à l’acteur de télévision à la télévision nationale, Rahul et Disha se sont mariés quelques mois plus tard. Rahul a proposé à Disha alors qu’il était encore dans la maison » Bigg Boss « , après avoir réalisé ses sentiments pour elle pendant son séjour dans la série. Disha a dit oui et est apparu dans l’émission en février pour célébrer la Saint-Valentin avec lui.

Les amis de » Bigg Boss 14 » de Rahul, Aly Goni et Jasmin Bhasin, les stars de » Khatron Ke Khiladi 11 « , Shweta Tiwari, Vishal Aditya Singh, Arjun Bijlani et Anushka Sen étaient parmi les personnes présentes à la réception de mariage.

Leur premier look en tant que mariés était également sorti. Le couple débordait de joie alors qu’ils posaient joyeusement pour les caméras.

Les internautes jaillissent devant le magnifique couple.

Alors que Disha était magnifique dans un lehenga rouge, Rahul Vaidya avait l’air fringant dans un sherwani crème avec un turban beige et une ceinture