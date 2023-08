Les jeunes mariés de la Colombie-Britannique ne retourneront pas à Maui à moins d’être invités par respect après avoir été témoins de la dévastation

Un couple canadien, qui a économisé pour voyager à Maui pendant un an, vient de rentrer ce week-end après que leur lune de miel se soit transformée en une expérience déchirante alors que des incendies de forêt poussés par le vent ont incinéré Lahaina et des endroits comme Cheeseburger Paradise et l’énorme banian maintenant commémoré dans leur anniversaire de mariage album.

Yolanna Zlotnik, 30 ans, et son mari Matt Barnsley, 32 ans, sont assis sur leur canapé à Ladner, en Colombie-Britannique, à environ 25 kilomètres au sud de Vancouver, luttant contre les larmes à la pensée de tout ce qui est maintenant parti. Ils disent qu’ils s’expriment pour sensibiliser à ce qui est arrivé aux habitants de Maui et se joignent à un chœur grandissant demandant aux touristes de rester à la maison et de donner à la communauté le temps de se remettre de l’incendie apocalyptique.

Zlotnik dit qu’elle se sent soulagée d’être à la maison mais « tellement de tristesse ».

« Ces gens nous offraient ce qu’ils pouvaient, même si tant de gens et tant de ces personnes avaient tout perdu eux-mêmes », a-t-elle déclaré.

REGARDER | Les jeunes mariés décrivent ce qu’ils ont vécu à Maui :

Les Canadiens décrivent leur évasion des incendies de forêt à Maui Un couple de la Colombie-Britannique en lune de miel à Maui à Hawaï raconte sa peur et sa panique alors qu’il fuyait Lahaina la semaine dernière, pour passer des jours coincés sur une autoroute avec des milliers d’autres échappant aux flammes d’un feu de forêt.

Mercredi, le bilan officiel des morts a atteint 99 personnes, mais le nombre sinistre devrait grimper après un enfer qui a brûlé si chaud qu’il a fait fondre le métal.

Des milliers de personnes restent déplacées, selon des responsables du comté de Maui, citant des chiffres de la Federal Emergency Management Agency et du Pacific Disaster Center.

Affaires mondiales Canada a publié un consultatif il y a cinq jours contre les voyages non essentiels à Maui.

Mais d’autres exhortaient déjà le monde à ne pas venir, y compris l’acteur natif d’Hawaï Jason Momoa, 44 ans, qui a été franc à ce sujet sur Instagram.

« Ne vous convainquez pas que votre présence est nécessaire sur une île qui souffre aussi profondément », a-t-il posté.

Barnsley, est d’accord avec l’acteur et retient ses larmes en racontant les histoires que d’autres personnes bloquées ont partagées lors de rencontres sur une autoroute de contournement de Lahaina enfumée et encombrée de circulation où ils ont été piégés dans une voiture de location étouffante ensemble pendant des jours avec peu d’informations alors que les gens essayaient de s’entraider autre sortie.

« Les gens ont tout perdu – et ce n’est pas un lieu touristique en ce moment », a déclaré Barnsley à CBC mardi.

Un couple de Lander, en Colombie-Britannique, a pris des images de leur voiture de location alors qu’ils étaient coincés dedans pendant des jours en attendant que l’autoroute menant à l’aéroport se dégage pendant et après l’incendie qui a dévasté Lahaina, Maui. Ils sont rentrés au Canada le 12 août. (Yolanna Zlotnik)

Plus de 1 000 personnes sont toujours portées disparues sur l’île de Maui à la suite de la tempête de feu dévastatrice qui a frappé le port de la ville de Lahaina – brûlant avec une telle fureur jusqu’au bord de la mer – que beaucoup se sont retrouvées piégées ou ont sauté dans les vagues en colère pour tenter de survivre.

L’image virale obsédante de voitures vides et cendrées bordant la rue principale de Lahaina donne des frissons au couple.

Ils avaient conduit Front Street des heures avant que le feu ne dépasse les voitures et avaient même envisagé d’être obligés de faire le choix entre des flammes imminentes – et la mer violente – toujours fouettées par les vents du passage de l’ouragan Dora.

« Ce n’était pas une mer amicale », a déclaré Zlotnik.

Mardi soir, les vents avaient chassé les flammes vers la mer, transformant tout sur son passage en une poussière toxique. Plus de 2 200 bâtiments ont été endommagés ou détruits à West Maui.

Le site Web du comté de Maui a publié des données estimant la reconstruction à près de $ 6 milliards, citant le Pacific Disaster Center de l’Université d’Hawaï et l’Agence fédérale de gestion des urgences.

Un homme traverse l’épave d’un incendie de forêt le vendredi 11 août 2023 à Lahaina, Hawaï. Les dossiers de gestion des urgences à Hawaï ne montrent aucune indication que les sirènes d’avertissement ont retenti avant que les gens ne courent pour sauver leur vie des incendies de forêt à Maui qui ont anéanti une ville historique. (Rick Bowmer/Associated Press)

Uahikea Maile, professeure adjointe de politique autochtone au département de sciences politiques de l’Université de Toronto, affirme que beaucoup veulent que la reprise prenne le pas sur le tourisme.

« Cette semaine, l’appel des gens sur le terrain à ceux qui ont prévu de passer des vacances à Hawaï ou à ceux qui ont des résidences secondaires comme propriétés de vacances à Hawaï, pour annuler leurs voyages », a déclaré Maile.

Il pense que c’est maintenant un tournant critique pour Maui pour protéger les terres hawaïennes d’une «accaparement massif de terres», car les spéculateurs ont déjà commencé à faire des offres aux personnes dont les maisons ont brûlé et reconstruire l’argent a afflué de célébrités milliardaires comme Jeff Bezos et Oprah Winfrey .

« Ils n’ont pas besoin de plus de touristes pour visiter la ville de Lahaina ou Maui en général. Et. Il est vraiment essentiel que les ressources de l’État soient consacrées à cet effort particulier et non au soutien du tourisme en ce moment », a déclaré Maile.

Le long voyage de retour

Pour Zlotnik et Barnsley, leur voyage à Maui était parfait avant que les choses ne tournent.

Le jour de l’incendie, ils se sont réveillés avec des vents violents. Le courant était coupé. Ils sont donc partis en T-shirts à la recherche d’un café, inconscients du danger imminent.

Ils ont finalement été emportés par la masse de milliers de personnes essayant de fuir la zone sur la seule autoroute, sans mises à jour Internet ou radio, terrifiées et dépendantes des rumeurs.

Lorsque Yolanna Zlotnik et Matt Barnsley ont finalement pu envoyer un SMS à leur famille, ils ont envoyé une carte approximative pour montrer où ils avaient réussi à conduire et à quelle distance l’incendie de Lahaina était loin d’eux mardi dernier. (Yolanna Zlotnik)

Lorsqu’ils le pouvaient, ils recevaient des SMS rapides, y compris une carte rudimentaire dessinée à la main, à leur famille pour confirmer qu’ils étaient en sécurité.

« Pire que nous n’avions jamais imaginé »

À un moment donné, ils se sont rendus dans un hôtel près de l’aéroport mais n’ont trouvé aucune chambre. Le hall s’est rapidement rempli d’autres déplacés par l’enfer. Lorsque le couple a offert son siège à une famille en sanglots avec un petit bébé, ils ont été choqués par la réponse généreuse.

Zlotnik a décrit comment l’un des hommes de la famille s’est approché et a pris le temps de remercier le couple de la Colombie-Britannique pour sa gentillesse, même s’il venait de voir sa maison être dévorée par les flammes et se dirigeait vers un abri.

« C’est alors que nous avons appris que c’était bien pire que ce que nous avions imaginé », a-t-elle déclaré.

Le couple s’est retrouvé sur la route coincé dans sa voiture pendant encore 48 heures – utilisant une station-service locale pour les toilettes et reconnaissant pour les fournitures, comme le papier toilette et les brosses à dents, offertes par d’autres.

Vers 2 heures du matin vendredi, ils ont réussi à franchir un blocus et à faire un trajet déchirant dans l’obscurité, apercevant un paysage carbonisé, des lignes électriques abattues et des véhicules militaires. Craignant les pillards, ils se sont précipités dans leur condo de location pour récupérer leurs affaires, y compris un ordinateur portable avec le matériel de thèse de maîtrise de Zlotnik et de précieuses photographies, puis se sont précipités pour prendre un vol de retour.

La salle de l’église historique de Waiola à Lahaina et la mission voisine de Lahaina Hongwanji sont englouties par les flammes le long de la rue Wainee le mardi 8 août 2023 à Lahaina, Hawaï. (Matthew Thayer/The Maui News/Associated Press)

« Ce n’est que le lendemain que nous avons réalisé que la raison pour laquelle nous ne savions pas où nous étions était que tout avait disparu, juste aplati », a déclaré Barnsley.

La mère de Zlotnik a pu leur réserver un nouveau vol de retour car, à ce moment-là, ils avaient raté leur retour pré-réservé le 10 août.

Air Canada a déclaré à CBC qu’étant donné la « situation dévastatrice » à Maui, ils examineront la situation du couple et tenteront d’appliquer une « politique de bonne volonté » pour remédier à la perte du billet d’avion.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils retourneraient à Maui, Zlotnik s’arrête.

Bien qu’elle aime Maui, elle dit que cette expérience l’a laissée culpabilisée.

« Nous savons qu’ils demandent aux gens de ne pas venir pour qu’ils aient une chance de se reconstruire. Nous respectons donc beaucoup cela et ne reviendrions que s’ils nous invitaient à revenir », a-t-elle déclaré.