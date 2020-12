Dans des moments aussi troublants qu’une pandémie mondiale, tout moment de joie est difficile à trouver. Ainsi, une vidéo de deux jeunes mariés dansant avec joie pure au Royaume-Uni est devenue un petit filet de bonheur.

La vidéo présente une place du marché animée. Au milieu de cette foule, un couple heureux, toujours en robe de mariée, danse librement. Ils ne semblent absolument pas touchés par le vent qui souffle le voile de la mariée ou par l’attention des passants. Un musicien tient une guitare et fournit de la musique pour le charmant couple, une reprise de «Crazy Little Thing Called Love» de Queen. Certaines personnes sont debout et une «piste de danse» est dégagée sur le trottoir pour que le couple bouge dans sa joie joyeuse et insouciante. Certains les applaudissent et applaudissent.

La vidéo date de quelques mois et a été initialement partagée sur Facebook par un utilisateur nommé Debbie Ford, qui a enregistré la performance.

Selon Chichester Observer, on peut voir le couple dansant dans la vidéo, les jeunes mariés Rosie et Jack Davis. Ils ont descendu East Street à Chichester en septembre lorsque le musicien Will Tierney leur a donné une sérénade dans la rue. Le couple a remarqué que la chanson jouait pour eux, alors ils ont commencé à groover sur le rythme.

Will a ensuite parlé de l’incident au portail d’informations. Il est originaire de Chichester, mais vit maintenant à Southsea. «C’était un bon buzz. C’était vraiment délicieux. C’était vraiment génial – juste par hasard », a-t-il déclaré.

Will était musicien à plein temps. Puis la pandémie s’est produite et toutes les performances ont disparu. Il chante maintenant dans les rues de Portsmouth. Il a entendu des acclamations et des cris alors que le couple entrait dans la rue et décida de leur dédier sa prochaine chanson avec quelque chose de plus romantique.

Le musicien ambulant a ajouté que les passants ne les remarquaient généralement pas, mais c’était différent. «C’était tout simplement charmant, toute la rue semblait danser», a-t-il déclaré.

Il a également ajouté que c’était si mauvais pour les musiciens à cause de la pandémie et il espère qu’ils s’amélioreront bientôt.