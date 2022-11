Les jeunes Lions impitoyables et sans nerfs d’Angleterre ont martelé l’Iran à six reprises, les présages sont fantastiques – quel début

La joie de six

QUEL début incroyable.

Les jeunes Lions impitoyables et sans nerfs d’Angleterre ont martelé en six et le pays est devenu pot. Les présages sont fantastiques.

Les jeunes Lions impitoyables et sans nerfs d’Angleterre ont martelé en six et le pays est devenu pot Crédit : Getty

Et le Pays de Galles, lui aussi, avait l’air impressionnant de se battre pour un match nul contre les États-Unis.

Ce fut une journée joyeuse gâchée uniquement par l’inutilité grotesque de la Fifa et les associations de football sans scrupules qui se sont pliées à ses édits.

Notre FA a juré de prendre position sur le bilan épouvantable du Qatar en matière de droits de l’homme, puis a capitulé à la moindre menace sur les brassards One Love.

Le bouffon en chef de la Fifa, Gianni Infantino, suce ses hôtes homophobes qatariens, veut que la politique reste à l’écart du football, sauf lorsqu’il s’agit de LUI attaquant l’Europe pour “3 000 ans” d’actes répréhensibles.

Nous ne blâmons pas du tout nos joueurs.

Ils doivent suivre les ordres et se concentrer sur le football.

Mais qui pourrait ne pas admirer l’équipe d’Iran défiant silencieusement son hymne alors que ses fans se moquaient de lui ?

Les mollahs islamistes iraniens ne devraient pas du tout être représentés à la Coupe du monde.

Mais, puisqu’ils le sont, la protestation de leur équipe contre un régime misogyne et belliciste qui exécute des dissidents a été héroïque.

Saboteur de chasse

D’après le chant de la foule Remoaner, on pourrait penser qu’ils ont remporté un deuxième référendum.

Comment ils célèbrent l’apparente allusion de Jeremy Hunt selon laquelle nous pourrions maintenant revenir à Bruxelles et abandonner la souveraineté, même si son patron l’a giflé.

Les restes célèbrent l’indice apparent de Jeremy Hunt selon lequel nous pourrions maintenant revenir confortablement à Bruxelles 1 crédit

Ces mêmes imbéciles aux œillères claironnent même que le Brexit a “échoué”, aveugles à ce qui est sûrement évident pour n’importe qui d’autre :

Qu’il s’agit d’un projet de longue haleine qui a véritablement commencé il y a moins de deux ans.

Qu’un vrai Brexit serait toujours difficile à court terme.

Et qu’il a été de toute façon entièrement éclipsé par le Covid et la guerre, déclencheurs de notre malheur économique.

Les inconditionnels d’Excitable Remain citent même des sondages indiquant un soutien à la réintégration dans l’UE, même si, curieusement, ceux-ci ne mentionnent jamais les conditions probables :

Abandon de la livre sterling, frais énormes, adhésion à la législation européenne, avalement d’une immigration illimitée.

Keir Starmer, du Labour, est un compagnon de voyage qui, apparemment, ne rejoindra pas ou n’acceptera pas la libre circulation.

Il insiste maintenant sur le fait que les entreprises doivent se sevrer des migrants.

Très bien.

Bien que ceux qui ont des souvenirs plus longs se souviennent de ses années en tant que champion du “People’s Vote”. . . conçu pour garder nos frontières grandes ouvertes.

C’est un flic

AU moins, l’échec du sommet écologique Cop27 a révélé les vrais méchants du climat.

La Chine et l’Inde ne sont pas seulement deux des trois principaux pollueurs, mais elles ne contribueront à aucun fonds de «réparations».

Au moins l’échec du sommet écologique Cop27 a révélé les vrais méchants du climat Crédit : Reuters

Les émissions du Royaume-Uni sont réduites à 1 % du total mondial et diminuent rapidement.

Pourtant, des extrémistes stupides vandalisent des bâtiments, prétendent que la Grande-Bretagne est le problème et donnent un laissez-passer à la Chine, à l’Inde et à d’autres.

Pourquoi? Parce que ce n’est pas un changement environnemental qu’ils veulent vraiment.

C’est le socialisme.