Les jeunes, le noyau de l’équipe, feront de mon mieux pour les aider : nouvel entraîneur des Kerala Blasters

Le nouvel entraîneur-chef serbe du Kerala Blasters FC, l’équipe de Super League indienne (ISL), Ivan Vukomanovic, a déclaré mercredi que la jeunesse était au cœur de l’identité de chaque club et qu’il ferait de son mieux pour les aider à devenir de meilleurs joueurs pendant son séjour.

Vukomanovic, 43 ans, qui a rejoint plus tôt ce mois-ci pour devenir le 12e entraîneur du club en sept saisons, a ajouté que remporter des trophées était un processus « qui doit être planifié », et que les résultats viennent avec le temps et la patience.

« Peu importe où se trouve un entraîneur. Il est de son devoir de fournir tous les détails possibles d’amélioration et d’aider au développement des jeunes joueurs du club. La jeunesse est au cœur de l’identité de chaque club, et il est de notre devoir de leur apporter un soutien technique, tactique et psychologique afin de les aider à devenir de meilleurs joueurs et personnes. Je ferai certainement de mon mieux dans tous ces aspects du jeu », a déclaré Vukomanovic, qui a entraîné des clubs de haut niveau en Belgique, en Slovaquie et à Chypre.

Concernant ses objectifs pour la saison à venir et à la hauteur des attentes des fans, Vukomanovic a déclaré : « C’est notre obligation de jouer avec ambition et passion parce que les fans le méritent. Gagner des trophées est un processus qui doit être planifié. Il faut du temps et de la patience. De nombreux détails sont importants si vous voulez terminer ce puzzle. Je promettrai de travailler dur et de faire de mon mieux pour rendre les fans heureux. »

L’entraîneur a déclaré que quelques grosses signatures pouvaient être attendues cette saison, mais a refusé d’élaborer.

« Nous sommes tous occupés avec ça, et je suis sûr que nous aurons des noms intéressants dans notre équipe. Mes attentes pour la saison à venir sont les mêmes que celles du club. Nous cherchons tous à améliorer certaines choses et à rendre chaque nouveau jour meilleur que le précédent », a déclaré l’entraîneur de l’équipe qui compte la plus grande base de fans du pays.

