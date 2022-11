Les jeunes, le « chaînon manquant » de la planification et de l’aménagement des parcs : étude de la Colombie-Britannique

La pandémie a eu des effets néfastes sur la santé mentale des jeunes adultes et une nouvelle étude suggère que les villes tardent à adapter les espaces verts publics pour répondre aux besoins du « chaînon manquant ».

Une étude de l’UBC publiée jeudi 17 novembre a révélé que les personnes âgées de 15 à 24 ans sont souvent laissées de côté lorsque les urbanistes conçoivent leurs parcs, en particulier par rapport aux besoins des enfants et des personnes âgées.

“Nous sommes vraiment bons pour fournir des terrains de jeux pour les jeunes enfants ou pour inclure des choses comme des bancs dans les parcs pour les adultes plus âgés”, a déclaré la chercheuse Sara Barron dans un communiqué de presse.

“Mais en ce qui concerne les jeunes et les jeunes adultes, il y a un manque notable d’espaces intentionnellement conçus où ils peuvent simplement être eux-mêmes.”

Barron et sa collègue de recherche Emily Rugel ont développé un outil à trois volets pour mieux juger de la façon dont les jeunes adultes utiliseront les parcs et les espaces verts.

Les jeunes réagissent mieux aux parcs bien entretenus et se sentent en sécurité. Rugel dit que la sécurité est une préoccupation majeure pour les jeunes femmes qui utilisent les parcs.

“C’est définitivement [an area] où nous devons réfléchir à ce que ressent la sécurité pour les jeunes adultes par rapport aux autres personnes qui pourraient se trouver dans un espace vert.

En ce qui concerne la diversité, les parcs avec une variété de plantes et d’activités disponibles ont obtenu des scores plus élevés, selon l’étude. Il y a aussi une demande chez les jeunes pour des espaces calmes plus isolés.

“Certaines personnes chercheront en quelque sorte cette retraite”, a déclaré Rugel. “Mais de nombreux autres jeunes adultes veulent un endroit où ils peuvent se réunir avec leurs amis, jouer à des jeux et avoir une conversation bruyante pour laquelle ils se feraient crier dessus dans une bibliothèque.”

En explorant les parcs et les allées de Melbourne et de Sydney en Australie en tant qu’études de cas, Rugel et Barron ont découvert que très peu de parcs obtenaient des scores élevés dans les trois domaines de l’ordre, de la diversité et de l’isolement. Les conflits entre les trois sont un défi pour les villes qui souhaitent adapter le cadre.

“Il y aura des tensions entre les jeunes adultes et les autres utilisateurs du parc”, a déclaré Rugel. “Les personnes qui souhaitent utiliser un grand espace ouvert pour jouer à un jeu [conflict] avec des gens qui veulent s’asseoir là et faire un pique-nique… C’est certainement une tension qui, selon nous, peut être facilement résolue, notamment en créant différentes zones qui offriront des options aux personnes qui se bousculent lorsqu’elles sont là à des fins différentes.

Cependant, il est possible d’améliorer les petits « parcs de poche » et même les allées pour mieux servir les jeunes – comme les ruelles de Melbourne qui présentent de l’art de rue, des plantes et des arbustes.

“Si vous voyez un endroit où il y a des graffitis, cela signifie qu’il y a une opportunité pour une peinture murale fabuleuse”, a déclaré Rugel. “Cela contribuerait au sens de l’ordre et au sentiment que c’est un endroit bien entretenu.”

L’étude révèle que les espaces verts peuvent avoir un impact positif sur la santé mentale en soulageant le stress et en renforçant les liens sociaux. Pendant les restrictions COVID, le manque d’accès aux espaces extérieurs a eu des impacts directs sur l’humeur des jeunes, leur capacité à être attentifs et à se concentrer sur des choses importantes.

Rugel espère que l’approche sera utilisée comme liste de contrôle pour améliorer les parcs de la région métropolitaine de Vancouver et d’autres villes de la région.

