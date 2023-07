Les jeunes LBGTQ de la région sont invités à rejoindre le groupe communautaire DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Les jeunes de la région qui s’identifient à la communauté LGBTQ + sont invités à rejoindre un groupe communautaire à DeKalb où ils peuvent rencontrer des pairs, discuter de sujets de vie et plus encore.

La bibliothèque publique de DeKalb accueillera deux centres d’accueil pour les perspectives des jeunes permettant aux clients de rencontrer des jeunes LGBTQ + et de parler de divers sujets.

La bibliothèque, 309 Oak St., DeKalb, accueillera les sessions de 17 h 30 à 20 h les 11 et 18 juillet dans la salle des adolescents de la bibliothèque, selon un communiqué de presse.

Les haltes-accueils sont gratuits et destinés aux jeunes de 12 à 18 ans.

Les participants peuvent discuter de relations saines, de conscience politique, d’identité, d’estime de soi et de santé mentale et physique. Les séances sont disponibles en ligne. Des activités et des collations seront proposées. L’inscription est encouragée pour y assister. Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected].

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à [email protected] ou appelez le 815-756-9568, ext. 3400.